حظي المتسابق مصطفى حمودة بإشادات من أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، خلال تقييم أدائه في تلاوة القرآن الكريم، إذ وصف المحكمون قراءته بالرزينة والمستقرة، وأكدوا أن تلاوته تترك أثرًا في القلب والمسامع، مع توجيه عدد من الملاحظات الفنية المتعلقة بأحكام التجويد، ومطالبته بالتخلص من التحفظ في الأداء وإظهار المزيد من إمكاناته الصوتية.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بمصطفى حمودة

وقال الدكتور حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إن مصطفى حمودة يمتلك صوتًا جميلًا، لكنه لاحظ قصر الغنة في بعض الكلمات، مطالبًا إياه بالاهتمام بحروف الصفير وإظهارها بصورة أوضح وأكثر إتقانًا أثناء التلاوة.

من جهته، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، بأداء المتسابق، قائلًا: «أحسنت، وتلاوة رزينة ولم تخاطر»، واصفًا قراءته بأنها مستقرة، في إشارة إلى حفاظه على توازن الأداء وعدم المبالغة في التنقلات المقامية.

بدوره، أثنى الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على الأثر الذي تركته التلاوة، مؤكدًا أن «هذه التلاوة لها وقع على القلب والمسامع»، داعيًا الله أن يكتب للمتسابق التوفيق وحسن التدبر في آيات القرآن الكريم.

وفي السياق نفسه، وجه الشيخ طه النعماني رسالة إلى مصطفى حمودة، معربًا عن شعوره بأنه متحفظ في الأداء ولا يأخذ راحته بصورة كاملة.

كم طالبه بإطلاق إمكاناته الصوتية وتقديم أداء أكثر تحررًا، قائلًا: «ربنا يفتح عليك، وحاسس إنك متحفظ في الأداء ومش واخد راحتك، وعايزين نستفز الأداء».

وتنوعت تعليقات لجنة التحكيم بين الإشادة بجمال الصوت واستقرار التلاوة والأثر الوجداني للقراءة، وبين الملاحظات الفنية المتعلقة بالغنة وحروف الصفير، إلى جانب تشجيع المتسابق على إظهار قدراته بصورة أكبر خلال مشاركاته المقبلة في البرنامج.