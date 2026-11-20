كشفت نهى السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن ذكرى مؤثرة جمعتها بوالدها قبل وفاته، عندما كان يعبر عن أمنيته في أن يعيش حتى يشهد الاحتفالات باستعادة آخر جزء من سيناء، مؤكدة أن مشهد تكريم شقيقها المهندس جمال السادات لوالده في الكونجرس الأمريكي أعاد إليها هذه الذكرى بعد سنوات طويلة.

ابنة السادات تكشف أمنيته التي كررها أكثر من 5 مرات

وقالت نهى السادات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن والدها تحدث معها بعد حرب أكتوبر 1973، وقبل وفاته بنحو 5 أو 6 أشهر، عن رغبته في إقامة احتفالات خلال شهر أبريل بمناسبة استلام آخر جزء من سيناء، مؤكدًا أنه إذا عاش حتى يشهد هذا اليوم فسوف يفعل الكثير للاحتفال به.

وأضافت أن الرئيس الراحل كرر أمامها هذه الأمنية أكثر من 5 مرات، وكان يؤكد أنه يتمنى أن يعيش ويرى هذا اليوم، بينما كانت ترد عليه بأن المدة المتبقية 6 أشهر فقط، وليست 6 سنوات أو 10 سنوات، وتؤكد له أنه سيعيش حتى يشهد المناسبة.

وأوضحت أن هذه الكلمات ظلت راسخة في ذاكرتها، وأنها استحضرتها خلال مشاهدة شقيقها جمال وهو يتسلم ميدالية الكونجرس الذهبية نيابة عن الأسرة، إذ تمنت أن يكون والدها حاضرًا ليرى ابنه في هذه اللحظة، ويشاهد ما وصلت إليه أسرته بعد سنوات طويلة من رحيله.

وأشارت إلى أنها ظلت تدعو الله أن يكون والدها شاهدًا على تكريم نجله في الكونجرس الأمريكي، وأن يرى هذا التقدير الذي حظي به اسمه على المستوى الدولي.

وعبرت نهى السادات عن تأثرها بتكريم والدها بعد مرور سنوات طويلة على وفاته، خاصة مع عزف أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم خلال الاحتفالية، قائلة: «اتكرم بعد كم سنة من وفاته، أبي كان بيتكرم وأم كلثوم كانت بتغني، مفيش أحلى من كده».

وأكدت أن العالم لا يزال يتحدث عن الرئيس الراحل بعد مرور نحو 45 عامًا على رحيله، معتبرة أن استمرار الاهتمام بمسيرته وتكريمه في الكونجرس الأمريكي يمثل مصدر فخر واعتزاز للأسرة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها لا تستطيع وصف حجم مشاعر السعادة والفخر التي انتابتها وأسرتها خلال الاحتفالية، مشيرة إلى أن لحظة تسلم جمال السادات الميدالية أعادت إليها ذكريات والدها وأمنيته التي ظل يتطلع إلى تحقيقها، وجعلتها تتمنى لو كان حاضرًا ليشهد هذا التكريم بنفسه.