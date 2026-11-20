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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، نتائج جوائز مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة، التي ضمت لجنة تحكيم مكونة من المخرجة ليلى عباس (فلسطين)، ومدير التصوير تودور فلاديمير باندورو (رومانيا)، والمخرج عمرو سلامة (مصر).

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي، والتي تُمنح للمخرج، ذهبت إلى فيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس»، إخراج رانية الرافعي.

جائزة صلاح أبو سيف – جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ذهبت إلى فيلم «بنتك»، إخراج سارة الشاذلي.

جائزة أفضل سيناريو أو إنجاز إبداعي، مُنحت مناصفة بين فيلم «حتى الفجر»، إخراج محمد زين الدين، وفيلم «المراعي الصيفية»، إخراج نائل خليفي وليزا ديبوش.

جائزة أفضل أداء تمثيلي، ذهبت إلى الممثلة منال عيسى عن دورها في فيلم «المراعي الصيفية».