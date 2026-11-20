لم تكن زيارة زوجة مطرب المهرجانات إسلام كابونجا إلى زوجها داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة 6 أكتوبر زيارة عادية، بعدما كشفت إجراءات التفتيش عن مفاجأة داخل المتعلقات التي كانت تحملها، إذ عثرت القوات على هواتف محمولة ومواد مخدرة، لتتحول الزيارة إلى واقعة جنائية حملت رقم 12972.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تسلمت الزوجة زيارة من أحد الأشخاص بمنطقة الوراق، وتوجهت بها مباشرة إلى مركز الإصلاح والتأهيل، بحسب روايتها أمام جهات التحقيق، دون أن تفتح المتعلقات أو تتفحص ما بداخلها، قبل أن تكشف إجراءات التفتيش عن وجود ممنوعات كانت في طريقها إلى داخل المركز.

وخلال تفتيش الزيارة، عثرت القوات على 4 هواتف محمولة من ماركة «نوكيا»، وقطعة من مخدر الحشيش تزن نحو 2 جرام، بالإضافة إلى 52 قرصًا من عقار الترامادول، لتتحفظ على المضبوطات وتخطر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وتحرر المحضر رقم 12972 بالواقعة.

ومع انتقال الواقعة إلى جهات التحقيق، أنكرت الزوجة صلتها بالمضبوطات، وأكدت أنها تسلمت الزيارة من شخص بمنطقة الوراق، ثم توجهت مباشرة إلى مكان حبس زوجها دون أن تنظر داخلها، مشددة على عدم علمها بوجود مواد مخدرة أو هواتف محمولة بين محتوياتها.

ولم تتوقف التحقيقات عند المضبوطات التي عُثر عليها، إذ طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف هوية الشخص الذي سلم الزوجة الزيارة، وتحديد ما إذا كان هناك آخرون شاركوا في تجهيزها أو حاولوا تسهيل إدخال الممنوعات إلى مركز الإصلاح والتأهيل.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على المواد المخدرة وإرسال عينات منها إلى المعمل الكيميائي لبيان نوعها، وفحص الهواتف المحمولة الأربعة وتفريغ محتوياتها وسجل المكالمات والرسائل، للوقوف على الاتصالات المرتبطة بالواقعة.

وشملت التحقيقات كذلك الوقوف على مدى علم إسلام كابونجا بالمضبوطات أو وجود اتفاق مسبق بشأن إدخالها إليه، إلى جانب سماع أقوال المسؤولين عن إجراءات التفتيش والتأمين داخل المركز.

وبعد استكمال التحقيقات ومواجهة الزوجة بما أسفرت عنه إجراءات الضبط، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، مع استمرار الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الواقعة.