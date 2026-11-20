أكدت لبنى السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن تفاعل الحاضرين مع أسرة الرئيس الراحل خلال احتفالية تكريمه بالكونجرس الأمريكي كان أجمل ما شهدته في المناسبة، مشيرة إلى أن الأجواء اتسمت بالسعادة والتنظيم المميز، وأنها شعرت بفرحة كبيرة بعد الكلمة التي ألقاها شقيقها المهندس جمال السادات.

لبنى السادات تكشف أجمل لحظات احتفالية تكريم السادات بالكونجرس

وقالت لبنى السادات، في أول مداخلة هاتفية لها بعد الاحتفالية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن أكثر ما أسعدها كان إقبال الحاضرين على الأسرة للسلام عليهم والتحدث معهم، موضحة أن عددًا من الأمريكيين حرصوا على الاقتراب منهم والوقوف إلى جوارهم عقب كلمة جمال السادات، والتعبير عن تقديرهم وتهنئتهم بهذه المناسبة.

وأضافت أن هذه المشاهد كانت جميلة ومؤثرة للغاية، مشيدة بالتنظيم والأجواء التي صاحبت الاحتفالية، كما أعربت عن إعجابها بعزف أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم داخل الكونجرس الأمريكي، مؤكدة أن تقديم الأغنية كان من أجمل تفاصيل الحفل.

وأوضحت لبنى السادات أنها كانت تتمنى وجود والدتها الراحلة جيهان السادات معهم خلال لحظة تكريم الرئيس الراحل وتسلم الميدالية، خاصة أن والدتها كانت تتحدث عن هذه الجائزة وتتمنى أن تكون حاضرة في هذه المناسبة.

وأضافت أنها ظلت تدعو الله أن تكون والدتها تراهم وتشاهد الفرحة التي يعيشونها، وتشعر بما قيل عن الرئيس الراحل وما حظي به اسمه من تكريم وتقدير، قائلة: «يا رب ماما تكون شايفانا وحاسة بفرحتنا».

وأكدت أن الجائزة تمثل للأسرة اعترافًا وتكريمًا وتشريفًا للرئيس السادات، بعد مرور سنوات طويلة على رحيله، مشيرة إلى أن هذا التكريم كان بمثابة مواساة للأسرة وتخفيفًا عنها، رغم مرور سنوات طويلة على فقدان الرئيس الراحل ثم رحيل والدتهم جيهان السادات.

واختتمت لبنى السادات بالتأكيد على صعوبة التعبير عن مشاعر الأسرة تجاه هذه الاحتفالية، التي جمعت بين تكريم والدها واستعادة ذكرياته، إلى جانب تفاعل أشخاص من جنسيات مختلفة حرصوا على تهنئة أفراد العائلة والتعبير عن تقديرهم للرئيس الراحل.