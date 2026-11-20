تعد شهادة الميلاد من أهم الوثائق الرسمية التي يحتاج إليها المواطنون في مختلف مراحل حياتهم، لإنهاء المعاملات الحكومية واستخراج المستندات الرسمية، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن رسوم استخراج شهادة الميلاد 2026، وطرق الحصول عليها من السجل المدني أو عبر الخدمات الإلكترونية.

استخراج شهادة الميلاد 2026

وتتيح وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدني والمراكز النموذجية والماكينات الذكية، مجموعة من الخدمات الخاصة باستخراج الوثائق الرسمية، من بينها شهادات الميلاد والوفاة، إلى جانب تسجيل وقائع المواليد الجديدة، وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

طرق استخراج شهادة الميلاد 2026

تتوفر عدة وسائل للحصول على شهادة الميلاد المميكنة، بما يتيح للمواطنين اختيار الطريقة الأنسب لهم، سواء من خلال مكاتب السجل المدني أو المنصات الإلكترونية أو الماكينات الذكية.

استخراج شهادة الميلاد من السجل المدني

يمكن استخراج شهادة الميلاد من خلال التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني أو أحد المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، واتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى مقر السجل المدني وتقديم طلب استخراج شهادة الميلاد.

2. استيفاء نموذج 40 المخصص للحصول على صورة وثيقة أو مستند.

3. تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية وصلة القرابة عند استخراج الشهادة لشخص آخر.

4. سداد الرسوم المقررة للخدمة.

5. استلام شهادة الميلاد بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وفي حالة عدم التوصل إلى بيانات المواطن على منظومة الحاسب الآلي، أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمعلومات المقدمة، قد يتطلب الأمر تقديم مستخرج شهادة الميلاد الورقي أو صورة ضوئية معتمدة، وفقا للإجراءات المتبعة لتسجيل البيانات أو تصحيحها.

استخراج شهادة الميلاد 2026

استخراج شهادة الميلاد أونلاين عبر مصر الرقمية

توفر منصة مصر الرقمية إمكانية طلب استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب السجل المدني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.

2. اختيار خدمات الأحوال المدنية.

3. الضغط على خدمة استخراج شهادة الميلاد.

4. إدخال البيانات المطلوبة واسم الأم بشكل صحيح.

5. تحديد بيانات المستفيد واستكمال إجراءات الطلب.

6. سداد الرسوم إلكترونيا.

7. تحديد عنوان الاستلام، لتوصيل الشهادة من خلال البريد المصري.

وتتطلب الخدمة توافر بيانات الميلاد على المنظومة الإلكترونية، مع مراعاة شروط إتاحة استخراج الشهادة لأول مرة أو استخراج صورة منها وفقا للضوابط المحددة.

استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

أتاحت وزارة الداخلية ماكينات ذكية حديثة لاستخراج عدد من الوثائق الرسمية، من بينها شهادات الميلاد المميكنة، وتعمل هذه الماكينات بطريقة مشابهة لماكينات الصراف الآلي ATM، بما يسمح للمواطنين بالحصول على المستندات المطلوبة بصورة أسرع، دون الحاجة إلى الانتظار داخل مكاتب السجل المدني.

استخراج شهادة الميلاد 2026

أماكن ماكينات استخراج شهادة الميلاد الذكية

توجد ماكينات الأحوال المدنية الذكية في عدد من المواقع الحيوية والمراكز التجارية بالقاهرة والمحافظات، ومن أبرز الأماكن الواردة ضمن مواقع تقديم الخدمة:

مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

سيتي ستارز بمدينة نصر.

مول مكسيم.

سيتي سنتر المعادي.

مطار القاهرة الدولي.

مول طنطا بمحافظة الغربية.

وتستهدف هذه الماكينات تخفيف الضغط على مكاتب السجل المدني، وتوفير وسائل إضافية للحصول على الوثائق الرسمية، ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.