أشاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بالإنجاز الفني الذي حققته فرقة النور المسرحية للمكفوفين بقصر ثقافة أسيوط، بحصولها على 6 جوائز وشهادات تقدير عن عرضها المسرحي "القلب الأبيض"، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، دورة الفنان الكبير سمير غانم، برئاسة الدكتورة داليا همام، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس ما تزخر به المحافظة من مواهب إبداعية قادرة على المنافسة والتميز في مختلف المحافل الثقافية والفنية.

وأوضح المحافظ أن ما حققته الفرقة يمثل إنجازًا مستحقًا ومصدر فخر لأبناء أسيوط، ورسالة تؤكد أن الموهبة والإبداع لا تحدهما الإعاقة، وأن أصحاب الهمم يمتلكون قدرات استثنائية تستحق الرعاية والاحتضان وإتاحة الفرصة للتعبير عنها، مشيرًا إلى أن المسرح والفنون يمثلان مساحة مهمة لدمجهم في المجتمع وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الجوائز التي حصدها العرض تضمنت جائزة أفضل عرض مسرحي "المركز الأول"، وجائزة أفضل إخراج "المركز الثالث" للمخرج محمود عيد، وشهادة تميز في التأليف والأشعار لأيمن النمر، إلى جانب فوز الفنان جرجس سيدهم بجائزة أفضل ممثل "المركز الأول"، وحصول الفنانين محمد نصر الدين وحسن أحمد حسن على جائزة أفضل ممثل "المركز الثاني" مناصفة بينهما، بما يعكس تميز جميع عناصر العمل وتكامل جهود فريقه.

حيث يحمل عرض "القلب الأبيض" رسالة إنسانية مؤثرة، من خلال قصة فتاة تعاني من فقدان البصر، لكنها تتمسك بأحلامها وحقها في الحياة والنجاح، ليقدم نموذجًا فنيًا يؤكد أن البصيرة والإرادة قادرتان على تجاوز التحديات، وأن الإبداع الحقيقي ينبع من الموهبة والإصرار، وهو ما منح العرض تميزه الفني والإنساني وقدرته على الوصول إلى الجمهور.

والعرض من تأليف أيمن النمر، وإخراج محمود عيد، وديكور حمدي قطب، والتعبير الحركي زيكو، والإضاءة مايكل يعقوب، ومن أداء فرقة النور المسرحية للمكفوفين بقصر ثقافة أسيوط، وإنتاج الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط، ضمن برامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ووجه محافظ أسيوط التهنئة لأبطال الفرقة والمخرج وفريق العمل، مثمنًا جهود القائمين على الحركة الثقافية بالمحافظة، وفي مقدمتهم ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، في دعم المواهب ورعاية الأنشطة الفنية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للمبدعين من ذوي الهمم، وتشجيع المبادرات والأنشطة التي تتيح لهم فرص المشاركة والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.