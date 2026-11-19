تعاني كثير من النساء من جفاف الشعر والتقصف والهيشان، خاصة مع التعرض المتكرر للحرارة واستخدام أدوات التصفيف والصبغات، وهو ما يجعل البحث عن وصفات منزلية للعناية بالشعر من الأمور التي تحظى باهتمام كبير.

ومن الوصفات المنزلية التي يمكن تجربتها ماسك الموز وزيت الزيتون، إذ يساعد على ترطيب الشعر وتحسين ملمسه وتقليل مظهر الجفاف، لكنه لا يعد علاجا لتساقط الشعر أو وسيلة مثبتة لإنباته.

مكونات ماسك الموز وزيت الزيتون

* ثمرة موز ناضجة.

* ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

* ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

طريقة تحضير الوصفة

1. اهرسي ثمرة الموز جيدا حتى تصبح ناعمة وخالية من التكتلات.

2. أضيفي زيت الزيتون والزبادي إلى الموز.

3. اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

4. وزعي الخليط على أطوال الشعر مع التركيز على الأطراف الجافة.

5. اتركي الماسك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

6. اغسلي الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب حتى تتخلصي من بقايا الخليط.

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

يساعد زيت الزيتون على تحسين ملمس الشعر وتقليل الإحساس بالجفاف، بينما يمنح الموز الخليط قواما يساعد على توزيعه على الشعر، ويضيف الزبادي ملمسا ناعما عند استخدامه في الوصفة.

وللحفاظ على الشعر، يفضل استخدام البلسم بعد غسله، وتقليل الحرارة والابتعاد عن شد الشعر أثناء التمشيط.

المصدر هيلثى لاين