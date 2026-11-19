أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح وحدات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير 53 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية.

وتجددت الهجمات الأوكرانية على جسر القرم الاستراتيجي، الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية عبر مضيق كيرتش، ما دفع السلطات المحلية إلى تعليق حركة المرور عليه مؤقتًا، وسط تقارير عن تعرض أجزاء من المنشأة لأضرار، في تطور جديد يضع أحد أهم طرق النقل والإمداد الروسية تحت دائرة الاستهداف.

وأعلن سيرجي أكسيونوف، رئيس الإدارة المعينة من جانب روسيا في شبه جزيرة القرم، تعرض الجسر لهجوم جديد، صباح الثلاثاء 17 نوفمبر، لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا تعليق حركة السيارات والقطارات بصورة مؤقتة، وداعيًا السكان والزوار إلى تجنب التوجه نحو الجسر لحين اتضاح الموقف.

وجاء الهجوم بعد استهداف مماثل تعرض له الجسر في 16 نوفمبر، وأدى إلى فرض قيود مؤقتة على حركة العبور، قبل السماح بمرور السيارات على دفعات.

وبحسب تقارير إعلامية، تسببت الهجمات المتتالية في أضرار بأجزاء من الجسر، فيما أظهرت صور متداولة اختفاء أجزاء من المسار المخصص للسيارات.



وفي تطور لاحق، أفادت وسائل إعلام روسية باستئناف حركة القطارات عبر الجزء المخصص للسكك الحديدية، بينما ظلت حركة السيارات تواجه قيودًا، في وقت بدأت فيه السلطات تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المنشأة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق في الهجمات التي استهدفت الجسر يومي 16 و17 نوفمبر، فيما أُبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطورات الموقف، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

ويمثل جسر القرم أهمية استراتيجية لموسكو، ليس فقط باعتباره حلقة وصل بين شبه الجزيرة والأراضي الروسية، وإنما لدوره في حركة نقل الأفراد والبضائع والإمدادات. وتأتي الهجمات الجديدة في سياق استمرار المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وتبادل استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية لدى الجانبين.