وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مستودع لتخزين المسيرات الأوكرانية قرب كييف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، أن الجيش الروسي استهدف مستودعاً في مقاطعة كييف يستخدم لتخزين طائرات مسيرة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومكوناتها.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "نتيجة للضربة، تم استهداف... مستودع في بلدة نوفيا بتروفتسي في مقاطعة كييف، يستخدم لتخزين طائرات مسيرة ومكوناتها".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قاطرة سكة حديد في منطقة محطة دنيبروبتروفسك كانت تستخدم لنقل شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت القوات المسلحة الروسية قد وجهت، يوم الاثنين، ضربات بطائرات مسيرة إلى مراكز لوجستية ومنشآت البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية