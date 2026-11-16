التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي هولندا وألمانيا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما في تمام الساعة 9.45 مساء اليوم، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب هولندا

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ميكي فان دي فين، يان باول فـان هيك، دينزل دومفريس.

خط الوسط: تيمبر، تيجاني ريندرز، جوي فيرمان.

خط الهجوم: كودي جاكبو، دونيل مالين، كريسينسيو سامرفيل.

تشكيل منتخب ألمانيا

مارك أندريه تير شتيجن، جوناثان تاه، ألكسندر بافلوفيتش، جوشوا كيميش، كاي هافيرتس، برايان جرودا، ناتانييل براون، فيليب تروي، نيكو شلوتربيك، فلوريان فيرتز، ديري شيرهانت