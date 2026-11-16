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أمين عام الناتو يؤكد لوفد أوكراني رفيع المستوى استمرار دعم الحلف لـ«كييف»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين عام الناتو يؤكد لوفد أوكراني رفيع المستوى استمرار دعم الحلف لـ«كييف»

أمين عام الناتو
أمين عام الناتو
أ ش أ

 أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم الإثنين، استمرار دعم الحلف لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية، مشيداً بجهود كييف لحماية سكانها وبنيتها التحتية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي - في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»- إنه رحب باستقبال وفد أوكراني رفيع المستوى في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ضم رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك ورئيس الوزراء سيرهي كوريتسكي، مؤكداً الأهمية الكبيرة للتعاون بين الناتو وأوكرانيا.

وأشاد الأمين العام للحلف بما وصفه بـ"الجهود البطولية" التي تبذلها أوكرانيا لحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة، مشدداً على أن كييف يمكنها الاعتماد على مواصلة دعم حلف شمال الأطلسي.

تأتي زيارة الوفد الأوكراني عشية اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، المقرر عقده غداً الثلاثاء في مقر الناتو ببروكسل، برئاسة مشتركة من بريطانيا وألمانيا، لبحث تنسيق المساعدات العسكرية المقدمة لكييف وتعزيز قدراتها الدفاعية.

كان الحلف قد أعلن في وقت سابق أن اللقاء مع الوفد الأوكراني سيشمل أيضاً وزير الخارجية أندريه سيبيها، في إطار استمرار الاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين.

الأمين العام ناتو الحلف لأوكرانيا

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