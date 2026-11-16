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اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

اللواء حاتم البيباني
اللواء حاتم البيباني

نشر أحد زملاء الدراسة على صفحته، غاضباً مستفَزاً، مقالاً لمنصة «ناتسيف نت» الإسرائيلية يحمل هذا العنوان، وهو مثلي من أبناء السويس الذين هُجّرت أسرهم إلى القاهرة عقب نكسة ١٩٦٧. ولم يكن غضبه غريباً عليّ؛ فنحن جيل يعرف ثمن الاحتلال من حكايات آبائه لا من كتب التاريخ، يوم خرج أهل مدن القناة من بيوتهم تحت القصف، تاركين مساكنهم وأرزاقهم وشهداءهم، ليبدأوا حياتهم من الصفر في فقر وعوز، حتى عادوا بعد أن عبر أبناؤهم القناة. فمن يحدّث المصريين اليوم عن «الكراهية»، فليسأل نفسه أولاً: من الذي هجّر من؟ ومن الذي احتل أرض من؟

ماذا قال المقال الإسرائيلي؟

زعمت المنصة أن كراهية المصريين لإسرائيل مشتعلة كما لم تكن من قبل، وأن مصر وقّعت سلاماً على الورق واتفاقية كراهية في الواقع، وأنه لولا هذا السلام لكان حالها كحال لبنان وسوريا وغزة وإيران. ووصفت الشعب المصري بأنه «صندوق صدى» لإعلام يحرّض، مستشهدةً بستة عشر مسلسلاً منذ عام ١٩٨٠، واتهمت مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والمساجد والمدارس، بزرع الكراهية في نفوس المصريين. ثم عابت على القاهرة أنها تتلقى المساعدات الأمريكية وتشتري الغاز الإسرائيلي، وهي تحمل الكراهية لتل أبيب.

على أن ما دفعني إلى الرد لم يكن المقال وحده، بل ما تلاه من استفزاز ممنهج. ففي ذكرى نصر أكتوبر الثالثة والخمسين، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل فلن تكون هناك سيناء، فجاءه رد الرئيس عبد الفتاح السيسي هادئاً واثقاً: «مين قالك إننا عاوزين نحارب.. أرضنا معانا وحاربنا علشان ناخدها وخلصت». ولم يكن التصريح حادثاً معزولاً، بل حلقة في تحالفات مشبوهة تطوّق الأمن القومي المصري: ففي الجنوب، أعلن السفير الإسرائيلي في أديس أبابا مواصلة دعم إثيوبيا، وكشف السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن تل أبيب ساندت سد النهضة بالخبرة والتمويل وبصواريخ دفاع جوي لحمايته. وفي الشرق، تتواصل الدعوات الإسرائيلية لدفع أهل غزة نحو سيناء، وهو ما رفضه الرئيس مراراً، وأكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن مصر رفضت كل الضغوط والإغراءات لقبوله.

ونرد على المقال الإسرائيلي بما يلي:

أولاً: يخلط المقال عمداً بين ما تلتزم به الدول بالمعاهدات وما تشعر به الشعوب في قلوبها؛ فالسلام قرار سياسي، والمحبة شعور إنساني لا يُفرض بتوقيع. وقد التزمت مصر بالمعاهدة سبعة وأربعين عاماً لم تخرقها مرة، وحفظت حدوداً هادئة في منطقة اشتعلت كل حدودها، وهذا كل ما تفرضه المعاهدة قانوناً.

ثانياً: يناقض المقال نفسه؛ فهو يقرّ بأن مصر تحترم المعاهدة وتشتري الغاز، ثم يتهمها بالعداء، والغاز صفقة يدفع فيها المشتري الثمن كاملاً، لا عربون ولاء.

ثالثاً: أما الزعم بأنه لولا السلام لكانت مصر مثل لبنان وسوريا، فهو قلب للتاريخ؛ فمصر لم تتلقَّ السلام منحة، بل فرضته. فبعد احتلال سيناء خاضت مصر حرب الاستنزاف، فأغرقت بحريتها في ٢١ أكتوبر ١٩٦٧ المدمرة «إيلات» أكبر قطع البحرية الإسرائيلية، ثم تسلّلت ضفادعها البشرية في نوفمبر ١٩٦٩ وفبراير ١٩٧٠ إلى ميناء إيلات نفسه ودمّرت سفنه، حتى جاء نصر أكتوبر العظيم عام ١٩٧٣، ليكون الهزيمة الأولى لإسرائيل في تاريخها، وعلى أيدي المصريين. والعالم يعلم أنه لم تفلح دولة احتلت إسرائيل أرضها في استردادها كاملة باتفاقية سلام إلا مصر، وبعد نصر أكتوبر، ثم استعادت آخر شبر في طابا عام ١٩٨٩ بالتحكيم الدولي، لتثبت أنها تنتزع حقها بالسلاح حين يلزم، وبالقانون حين يكفي. لتكون اتفاقية السلام مع مصر طوق نجاة لإسرائيل لا لنا، وفي العامية المصرية مثل ينطبق عليها في هذه الحالة: «اللي ييجي غصب.. مشّيه جمايل».

رابعاً: أما الدراما المصرية، فقد وثّقت وقائع حقيقية، كما هو الحال في السينما العالمية، فالفن يوثّق ذاكرة الأمم؛ ومسلسلا «دموع في عيون وقحة» و«السقوط في بئر سبع» رويا عمليات تجسس إسرائيلية حقيقية أحبطتها المخابرات المصرية. فهل كان فيلم «عمر المختار» للممثل العالمي أنتوني كوين كراهيةً لإيطاليا، أم توثيقاً لجرائم استعمارها في ليبيا؟

خامساً: أما اتهام الأزهر والمدارس، فالأزهر يعلّم منذ أكثر من ألف عام أن اليهود أهل كتاب، ويفرّق بين اليهودية ديناً والصهيونية مشروعاً استعمارياً احتل الأرض. والمفارقة أن من يتهم الأزهر، المؤسسة الدينية العريقة، بالتحريض، يتجاهل ما تحمله التوراة وأسفار العهد القديم المتداولة بين أيدي الناس حالياً، والتي يدرّسونها لنشئهم في المدارس والجامعات، من خطاب تجاه مصر يجعلها وكأنها منشورٌ سياسيٌّ ضدها، إلا فيما ندر؛ فمصر تُذكر فيها في أغلب المواضع مقرونة بوعيد بالدمار أو وعد بالتملك. فهي تسمّي مصر «بيت العبودية» (سفر الخروج، الإصحاح ٢٠، الآية ٢)، وتجعل أرضها جزءاً من وعد بالتملك: «لنسلك أعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات» (سفر التكوين، الإصحاح ١٥، الآية ١٨). بل تجعل مصر قرباناً يُفتدى به بنو إسرائيل: «لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل، مخلّصك. جعلت مصر فديتك» (سفر إشعياء، الإصحاح ٤٣، الآية ٣)، وتتوعّدها بأن «يبيد الرب لسان بحر مصر» (سفر إشعياء، الإصحاح ١١، الآية ١٥). وحتى ما ندر من نصوص أقل حدة، مثل «لا تكره مصرياً لأنك كنت نزيلاً في أرضه» (سفر التثنية، الإصحاح ٢٣، الآية ٧)، أغفله الخطاب الصهيوني وأسقطه من حساباته، واحتفظ بنصوص الوعيد والتملك.

سادساً: إن التاريخ الذي يتجاهلونه يشهد لمصر لا عليها؛ فحين اشتدت المجاعة على بني إسرائيل، آوتهم مصر في زمن نبي الله يوسف عليه السلام، وعاشوا فيها قروناً حتى خرجوا مع نبي الله موسى عليه السلام. وفي العصر الحديث عاش اليهود في مصر مواطنين بين أهلها، فسكنوا حارة اليهود وأحياء القاهرة والإسكندرية، وأسسوا متاجر «شيكوريل» و«بنزايون» و«عدس»، ولا يزال حي سموحة وناديه يحملان اسم مؤسسهما اليهودي جوزيف سموحة. بل رمّمت الدولة المصرية على نفقتها معبد إلياهو هانبي بالإسكندرية وأعادت افتتاحه عام ٢٠٢٠، رغم أن يهود مصر لا يتجاوزون أصابع اليدين. فمن الذي يكره من؟

أخيراً: لو تحدّث الطير في مصر حقاً، لنطق بعكس ما تدّعون؛ لحكى عن شعب آواكم حين جعتم، ثم احتللتم أرضه وهجّرتم أهله، فاستردّها بدماء أبنائه. ولحكى عن جدار مصري تحطّمت عليه أوهام كل غاصب طمع في أرضها؛ فمن الهكسوس الذين طردهم أحمس، إلى التتار الذين كسرهم قطز، إلى جيشكم الذي شارك في العدوان الثلاثي الذي انكسر على أرض بورسعيد عام ١٩٥٦، ثم هزمه السادات في السادس من أكتوبر ١٩٧٣. وفي تلك الحرب ذاق جيشكم المرارة على أبواب السويس، فتركت في جسدكم جرحاً غائراً أنتم أعلم الناس بمكانه وآثاره.

إن المصريين لا يكرهون أحداً، لكنهم لا ينسون من احتل أرضهم، ولا يأمنون من يهددها.

مصر إسرائيل حرب أكتوبر

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