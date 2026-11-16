قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
لم يحترموا تاريخه.. تصريحات نارية من والدة رونالدو: هزيمة البرتغال أمام الدنمارك أسعدتني
بايدن السبب.. ترامب يرد على سؤال بشأن توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور
ترامب: تصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية عمل رائع
رغم الخسارة أمام الجزائر بهدف.. منتخب مصر للناشئين يتأهل لكأس إفريقيا تحت 17 سنة
وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
بـ 11.5 مليار دولار.. مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
في عيد ميلاده.. إنجازات السير مجدي يعقوب العالمية والمحلية| اخترع عمليات جديدة
تعليمات عاجلة من وزير التعليم للمديريات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول2027
وزير التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الترم الأول بقناة مدرستنا 2 .. خلال أيام
​هل الوقت مناسب لشراء الذهب في مصر اليوم؟.. خبير يجيب ويكشف أسباب التراجع الأخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قدرت بـ 920 مليار يورو.. الوكالة الأوروبية للبيئة تحذر من تزايد الخسائر المرتبطة بالمناخ

الظواهر الجوية
الظواهر الجوية
أ ش أ

حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA)، من أن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة تسببت في خسائر اقتصادية قدرت بنحو 920 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي في الفترة بين عامي 1980 و2025، منها أكثر من 270 مليار يورو حدثت خلال السنوات الخمس الماضية وحدها، مشيرا إلى أنه في خضم توقعات بتفاقم حدة هذه الظواهر المتطرفة نتيجة لتغير المناخ، فمن المرجح أن تستمر هذه الخسائر في الارتفاع.

وذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة -في تقرير نشرته اليوم الإثنين - أن عام 2026 قد شهد بالفعل خسائر فادحة ناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة؛ إذ أثرت العواصف وموجات الحر والجفاف بشكل كبير على اقتصاد أوروبا، علما بأن العام لم ينته بعد.

وبحسب أحدث مؤشر أصدرته الوكالة الأوروبية للبيئة حول "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في أوروبا"، فإن هذه الخسائر قد تفاقمت في السنوات الأخيرة، حيث وقع نحو ثلث إجمالي الخسائر المسجلة على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية في الفترة ما بين 2021 و2025. 

وتمثل هذه الأرقام خسائر مباشرة (ولا تشمل الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، مثل فقدان الإنتاجية أو تراجع الناتج المحلي الإجمالي أو الآثار البيئية أو التأثيرات على صحة الإنسان)، وتم احتساب قيمة الخسائر وفقا لقيمة اليورو في عام 2025.

وخلص "التقييم الأوروبي الأول لمخاطر المناخ" إلى أن مخاطر المناخ تتسارع، وأن المخاطر المتتالية يمكن أن تخلق تحديات شاملة تؤثر على المجتمعات بأكملها، ومن المتوقع أن تزداد حدة الظواهر المتطرفة، في حين لا تزال جهود التكيف غير مواكبة لهذا التسارع.. فعلى سبيل المثال، يقدر التقييم الأوروبي لمخاطر المناخ أن الخسائر التي قد تلحق بالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ستصل إلى ما لا يقل عن 175 مليار يورو سنويا في حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 3 درجات مئوية.

وستعتمد التكلفة المستقبلية للمخاطر المرتبطة بالمناخ على وتيرة حدوث هذه الظواهر وشدتها، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل قيمة الأصول المعرضة للخطر ومدى فعالية تدابير التكيف المتخذة، وفقا للتقرير.

وتشكل الفيضانات 44% من إجمالي الخسائر المسجلة في الفترة ما بين عامي 1980 و2025، أما الظواهر المناخية -مثل الجفاف وموجات البرد والصقيع (مع استبعاد موجات الحر وحرائق الغابات)- والظواهر الجوية - مثل العواصف والصواعق (مع استبعاد تساقط البرد)- فتمثل كل فئة منها ربع إجمالي الخسائر، في حين تسهم حرائق الغابات وتساقط البرد وموجات الحر مجتمعة بنحو 5% من الخسائر الاقتصادية المباشرة.

ونتجت معظم الخسائر الاقتصادية عن عدد قليل نسبيا من الأحداث؛ إذ تسببت 5% فقط من الظواهر المرتبطة بالمناخ -تلك التي خلفت أكبر قدر من الخسائر- في 63% من إجمالي الخسائر، بينما تسببت 1% من هذه الأحداث وحدها في 31% منها.

ويختلف الأثر الاقتصادي للظواهر المناخية المتطرفة باختلاف دول الاتحاد الأوروبي. فمن حيث القيمة المطلقة، سجلت أعلى الخسائر الاقتصادية خلال الفترة 1980-2025 في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. أما من حيث نصيب الفرد من الخسائر، فقد جاءت سلوفينيا وإسبانيا ولوكسمبورج في الصدارة، بينما سجلت أعلى الخسائر نسبةً إلى المساحة الجغرافية في كل من سلوفينيا وبلجيكا ولوكسمبورج، بحسب التقرير.

الوكالة الأوروبية للبيئة الظواهر الجوية خسائر اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

الإسكان تعلن موعد انتهاء توسعات محطة مياه شطورة بسوهاج

حزب الوفد

مصادر لـ صدى البلد: إجراء انتخابات رئاسة برلمانية الوفد بالنواب في نفس توقيت انتخاب المكتب التنفيذي

النائب أحمد فرغلي

أحمد فرغلي لوزير الكهرباء: مش باصين للشارع وقاعد على مكتبك مش شايف الشارع.. وعصمت يرد: بلاش حكاية قاعد في الشارع وفي المكتب

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد