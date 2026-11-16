قدرت بـ 920 مليار يورو.. الوكالة الأوروبية للبيئة تحذر من تزايد الخسائر المرتبطة بالمناخ

حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA)، من أن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة تسببت في خسائر اقتصادية قدرت بنحو 920 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي في الفترة بين عامي 1980 و2025، منها أكثر من 270 مليار يورو حدثت خلال السنوات الخمس الماضية وحدها، مشيرا إلى أنه في خضم توقعات بتفاقم حدة هذه الظواهر المتطرفة نتيجة لتغير المناخ، فمن المرجح أن تستمر هذه الخسائر في الارتفاع.

وذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة -في تقرير نشرته اليوم الإثنين - أن عام 2026 قد شهد بالفعل خسائر فادحة ناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة؛ إذ أثرت العواصف وموجات الحر والجفاف بشكل كبير على اقتصاد أوروبا، علما بأن العام لم ينته بعد.

وبحسب أحدث مؤشر أصدرته الوكالة الأوروبية للبيئة حول "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في أوروبا"، فإن هذه الخسائر قد تفاقمت في السنوات الأخيرة، حيث وقع نحو ثلث إجمالي الخسائر المسجلة على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية في الفترة ما بين 2021 و2025.

وتمثل هذه الأرقام خسائر مباشرة (ولا تشمل الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، مثل فقدان الإنتاجية أو تراجع الناتج المحلي الإجمالي أو الآثار البيئية أو التأثيرات على صحة الإنسان)، وتم احتساب قيمة الخسائر وفقا لقيمة اليورو في عام 2025.

وخلص "التقييم الأوروبي الأول لمخاطر المناخ" إلى أن مخاطر المناخ تتسارع، وأن المخاطر المتتالية يمكن أن تخلق تحديات شاملة تؤثر على المجتمعات بأكملها، ومن المتوقع أن تزداد حدة الظواهر المتطرفة، في حين لا تزال جهود التكيف غير مواكبة لهذا التسارع.. فعلى سبيل المثال، يقدر التقييم الأوروبي لمخاطر المناخ أن الخسائر التي قد تلحق بالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ستصل إلى ما لا يقل عن 175 مليار يورو سنويا في حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 3 درجات مئوية.

وستعتمد التكلفة المستقبلية للمخاطر المرتبطة بالمناخ على وتيرة حدوث هذه الظواهر وشدتها، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل قيمة الأصول المعرضة للخطر ومدى فعالية تدابير التكيف المتخذة، وفقا للتقرير.

وتشكل الفيضانات 44% من إجمالي الخسائر المسجلة في الفترة ما بين عامي 1980 و2025، أما الظواهر المناخية -مثل الجفاف وموجات البرد والصقيع (مع استبعاد موجات الحر وحرائق الغابات)- والظواهر الجوية - مثل العواصف والصواعق (مع استبعاد تساقط البرد)- فتمثل كل فئة منها ربع إجمالي الخسائر، في حين تسهم حرائق الغابات وتساقط البرد وموجات الحر مجتمعة بنحو 5% من الخسائر الاقتصادية المباشرة.

ونتجت معظم الخسائر الاقتصادية عن عدد قليل نسبيا من الأحداث؛ إذ تسببت 5% فقط من الظواهر المرتبطة بالمناخ -تلك التي خلفت أكبر قدر من الخسائر- في 63% من إجمالي الخسائر، بينما تسببت 1% من هذه الأحداث وحدها في 31% منها.

ويختلف الأثر الاقتصادي للظواهر المناخية المتطرفة باختلاف دول الاتحاد الأوروبي. فمن حيث القيمة المطلقة، سجلت أعلى الخسائر الاقتصادية خلال الفترة 1980-2025 في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. أما من حيث نصيب الفرد من الخسائر، فقد جاءت سلوفينيا وإسبانيا ولوكسمبورج في الصدارة، بينما سجلت أعلى الخسائر نسبةً إلى المساحة الجغرافية في كل من سلوفينيا وبلجيكا ولوكسمبورج، بحسب التقرير.