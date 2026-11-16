طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اعتذار الوزير المتكرر عن حضور اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي، وتأجيل مناقشة توصيات اللجنة بناءً على طلب الوزارة.

وتساءلت “ مختار” في طلب الإحاطة عما إذا كانت أعباء وقرارات وزارة التربية والتعليم تعوق حضور الوزير أمام اللجنة، أم أن الوزارة لم تستكمل استعدادها للرد على تساؤلات النواب، مشيرة إلى أن استمرار تأجيل المناقشات البرلمانية يترك مصالح المعلمين والطلاب وأولياء الأمور معلقة دون إجابات واضحة.

وأكدت أن حضور الوزير أمام اللجنة مسؤولية ترتبط بمنصبه وبحق البرلمان في ممارسة دوره الرقابي على أعمال الحكومة، مشددة على أن عدم اكتمال دراسة بعض التوصيات لا يمثل مبررًا لغياب الوزير، إذ يمكنه عرض ما تم إنجازه وتوضيح أسباب التعثر وتحديد الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمدة اللازمة للانتهاء منها.

واستندت النائبة إلى المادة 136 من الدستور، التي تنظم حضور أعضاء الحكومة جلسات مجلس النواب أو لجانه بناءً على طلب المجلس، وضرورة الرد على القضايا محل النقاش.

كما تساءلت عن مدى استعداد ممثلي الوزارة الذين حضروا اجتماعات لجنة التعليم نيابة عن الوزير، وما إذا كانوا قد حضروا دون دراسات أو ردود واضحة بشأن الملفات المطروحة، مؤكدة أن استمرار تأجيل الحضور والرد دون تحديد موعد واضح أمر غير مقبول، وأن الرقابة البرلمانية لا ينبغي أن تظل معلقة على عبارة «جاري الدراسة».

مطالب برلمانية بحضور الوزير وتقديم ردود مكتوبة

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب اعتذار وزير التربية والتعليم المتكرر عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بمجلس النواب، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام استجابة الوزارة لدعوات المناقشة البرلمانية.

كما طالبت بتحديد موعد لحضور الوزير أمام اللجنة، وتقديم رد مكتوب يتضمن موقف الوزارة من كل توصية وطلب إحاطة مقدم من النواب، مع توضيح أسباب قبول التوصيات أو عدم الأخذ بها، والجدول الزمني لتنفيذ ما يتم اعتماده منها.

دراسة التوصيات وإعداد إجابات دقيقة

وشددت راوية مختار على أهمية دراسة التوصيات وإعداد إجابات دقيقة، على أن يتم ذلك خلال مدة محددة ومعلنة، دون اتخاذه ذريعة لتأجيل المناقشات البرلمانية أو إطالة انتظار الردود، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.