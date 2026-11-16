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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن معلومة مهمة تتعلق بالسجل الدولي لأهداف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وتحديدًا الهدف الذي سجله خلال مواجهة الفراعنة أمام منتخب تشاد في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2015.

وأوضح العمايرة أن مباراة مصر وتشاد، التي أقيمت يوم 6 سبتمبر 2015، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 5-1، لا يتم احتسابها ضمن السجل الدولي الرسمي المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفقًا للمعلومات التي استند إليها في توضيح موقف المباراة.

مباراة مصر وتشاد تثير الجدل حول أهداف محمد صلاح

وأشار خبير اللوائح إلى أن محمد صلاح سجل هدفًا خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، إلا أن هذا الهدف لم يُحتسب ضمن رصيده الرسمي في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يعني وجود هدف غير مضاف إلى حصيلة قائد المنتخب الوطني الدولية.

وأضاف العمايرة أن المعلومة تستند إلى مراجعة سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب البيانات المنشورة على موقع الاتحاد الدولي، حيث أشار إلى وجود اختلاف بشأن اعتماد المباراة واحتسابها دوليًا.

مستندات الاتحاد المصري وفيفا تحسم الموقف

واستشهد عامر العمايرة بصورتين من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي «فيفا»، لتوضيح موقف المباراة من الناحية الرسمية، مؤكدًا أن مراجعة السجلات المعتمدة تكشف تفاصيل مهمة بشأن احتساب أهداف اللقاء.

وكانت مباراة مصر وتشاد قد أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وحقق خلالها الفراعنة انتصارًا بخمسة أهداف مقابل هدف، بمشاركة محمد صلاح الذي سجل أحد أهداف المنتخب.

وتعيد هذه المعلومة فتح ملف الأرقام القياسية الخاصة بمحمد صلاح مع منتخب مصر، خاصة في ظل الجدل المستمر حول إجمالي أهدافه الدولية ومدى تطابق الأرقام المتداولة مع السجلات الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم

محمد صلاح حسام حسن اخبار الرياضة اتحاد الكرة

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