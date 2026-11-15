لميس الحديدي تدافع عن محمد صلاح بعد هدفي مالاوي: النجم التاريخي للكرة المصرية في قلوب المصريين

علقت الإعلامية لميس الحديدي على موجة الانتقادات التي تعرض لها النجم محمد صلاح خلال الساعات الماضية، رغم تألقه وتسجيله هدفين في شباك مالاوي، في ظل الجدل المثار حول منافسته على لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وكتبت لميس الحديدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صلاح مش محتاج ألقاب.. اتخانقوا على الأرقام والهدفين.. صلاح عنده أهم لقب في قلوب المصريين هو النجم التاريخي للكرة المصرية.. قدّروا نجومكم».

وتأتي تصريحات لميس الحديدي بالتزامن مع حالة الجدل حول عدد الأهداف الدولية لمحمد صلاح، بعدما سجل ثنائية في شباك مالاوي، ليواصل تعزيز رصيده التهديفي، خلال المباراة التي حقق فيها منتخب مصر فوزًا كبيرًا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.