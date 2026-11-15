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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند وأرمينيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

الهند وأرمينيا
الهند وأرمينيا
أ ش أ

أعلنت الحكومة الأرمينية اليوم، أن رئيس الوزراء الأرميني يكول باشينيان بحث مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، قضايا التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات بينهما.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الأرميني- في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن "الجانبين اجتمعا في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال توقف قصير أجراه باشينيان في المدينة، خلال طريقه إلى كمبوديا للمشاركة في قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية".

وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا معًا القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، كما سلطا الضوء على المستوى الرفيع الذي تشهده العلاقات بين يريفان ونيودلهي.

وشددا أيضًا على أهمية مواصلة تطوير الروابط الثنائية التي تعود بالنفع المتبادل على كلا البلدين، كما تبادلا الآراء بشأن التطورات المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، وفقًا للبيان.

الحكومة الأرمينية رئيس الوزراء الأرميني يكول باشينيان

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