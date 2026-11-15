قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهند وأرمينيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين
مستشار خامنئي: اللوبي الصهيوني يتدخل في السياسة الأمريكية ويعرقل عزل وزير الحرب
اليابان تحتفي بنجاح المتحف المصري الكبير.. 4 ملايين زائر رغم اضطرابات الشرق الأوسط
مفتي الجمهورية ومحافظ كفرالشيخ يشهدان إطلاق فعاليات مبادرة «دكان الفرحة»
خلاف على الهواء| نقيب الفلاحين يطالب بمنع تداول اللحوم الحية.. والقصابين: هتفرق إيه؟!
رئيس الوزراء يتابع آليات تفعيل ضمان مخاطر الصادرات.. والاستغلال الأمثل لمراكز التدريب
عموتة يخطط لإعادة هيكلة قائمة الأهلي في يناير.. 4 لاعبين على الأقل على أبواب الرحيل ..و3 صفقات جديدة | خاص
حجز دعوى محامي ضد محمد صلاح لجلسة 27 ديسمبر للحكم
أسعار الذهب.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام
رئيس الوزراء يتابع آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات.. والاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية
جوارديولا يرفض تدريب أمريكا ويتمسك بالابتعاد عن كرة القدم
«الأمراض المزمنة».. كيف ساعدت المبادرات الرئاسية في حماية المصابين من المضاعفات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تختتم دورات المجموعتين الأولى والثانية للجنة القيد تحت التمرين

تدريب الصحفيين
تدريب الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اختتمت نقابة الصحفيين فعاليات الدورات التدريبية للمجموعتين الأولى والثانية من الصحفيين تحت التمرين لعام 2026، والتي نظمها مركز التدريب، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يستهدف إعداد الصحفيين الجدد، وتطوير مهاراتهم المهنية، وتعزيز قدراتهم في مختلف مجالات العمل الصحفي.

وشهد اليوم الختامي برنامجًا تدريبيًا متنوعًا، جمع بين الجوانب المهنية والتطبيقية، حيث تناول الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أخلاقيات المهنة، مستعرضًا المبادئ والقواعد المهنية التي تحكم العمل الصحفي، وأهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والمعايير الأخلاقية في ممارسة الصحافة.

كما تضمن اليوم تدريبًا على التصوير الصحفي، قدمه الأستاذ مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، تناول خلاله أساسيات التصوير الصحفي ومهارات التقاط الصورة المعبرة، ودور الصورة في نقل الأحداث وصناعة القصة الصحفية.

واختُتمت المحاضرات بتدريب حول الإخراج الصحفي، قدمه الدكتور فتحي إسماعيل، تناول خلاله أسس الإخراج الصحفي وفنون تنظيم العناصر البصرية داخل الصفحات، وأهمية توظيف الصورة والعناوين والعناصر التصميمية في تقديم محتوى صحفي جذاب ومتكامل.

وجاء ختام المجموعتين تتويجًا لبرنامج تدريبي متكامل، تنوعت محاوره بين التحرير الصحفي، واللغة الإنجليزية، والتشريعات الصحفية، والإعلام الرقمي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وصحافة الموبايل، والتصوير والإخراج الصحفي.

وتواصل نقابة الصحفيين، من خلال مركز التدريب ولجنة التدريب، تنفيذ المجموعات التدريبية تباعًا، في إطار خطة تستهدف توسيع فرص التأهيل المهني، وإعداد جيل جديد من الصحفيين يمتلك الأدوات والمعارف اللازمة لمواكبة تطورات المهنة وتحدياتها.

نقابة الصحفيين الدورات التدريبية الصحفيين تحت التمرين البرنامج التأهيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

بطاطس باللحمة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن.. سر الصوص والتسوية المظبوطة

فيتامين c

فاكهة تتفوق على البرتقال في تقوية المناعة.. تعرف عليها

محشي الكرنب

خطوة بخطوة.. طريقة محشي الكرنب بسهولة

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد