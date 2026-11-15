الصحفيين تختتم دورات المجموعتين الأولى والثانية للجنة القيد تحت التمرين

اختتمت نقابة الصحفيين فعاليات الدورات التدريبية للمجموعتين الأولى والثانية من الصحفيين تحت التمرين لعام 2026، والتي نظمها مركز التدريب، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يستهدف إعداد الصحفيين الجدد، وتطوير مهاراتهم المهنية، وتعزيز قدراتهم في مختلف مجالات العمل الصحفي.

وشهد اليوم الختامي برنامجًا تدريبيًا متنوعًا، جمع بين الجوانب المهنية والتطبيقية، حيث تناول الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أخلاقيات المهنة، مستعرضًا المبادئ والقواعد المهنية التي تحكم العمل الصحفي، وأهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والمعايير الأخلاقية في ممارسة الصحافة.

كما تضمن اليوم تدريبًا على التصوير الصحفي، قدمه الأستاذ مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، تناول خلاله أساسيات التصوير الصحفي ومهارات التقاط الصورة المعبرة، ودور الصورة في نقل الأحداث وصناعة القصة الصحفية.

واختُتمت المحاضرات بتدريب حول الإخراج الصحفي، قدمه الدكتور فتحي إسماعيل، تناول خلاله أسس الإخراج الصحفي وفنون تنظيم العناصر البصرية داخل الصفحات، وأهمية توظيف الصورة والعناوين والعناصر التصميمية في تقديم محتوى صحفي جذاب ومتكامل.

وجاء ختام المجموعتين تتويجًا لبرنامج تدريبي متكامل، تنوعت محاوره بين التحرير الصحفي، واللغة الإنجليزية، والتشريعات الصحفية، والإعلام الرقمي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وصحافة الموبايل، والتصوير والإخراج الصحفي.

وتواصل نقابة الصحفيين، من خلال مركز التدريب ولجنة التدريب، تنفيذ المجموعات التدريبية تباعًا، في إطار خطة تستهدف توسيع فرص التأهيل المهني، وإعداد جيل جديد من الصحفيين يمتلك الأدوات والمعارف اللازمة لمواكبة تطورات المهنة وتحدياتها.