مفتي الجمهورية ومحافظ كفرالشيخ يشهدان إطلاق فعاليات مبادرة «دكان الفرحة»

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن بناء الإنسان يبدأ بالاهتمام بوعيه وترسيخ القيم الدينية والإنسانية لديه، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والتعليمية والمجتمعية في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن.

جاء ذلك خلال حضوره والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، والدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفرالشيخ، والسيد تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، اليوم /الأحد/، إطلاق فعاليات مبادرة «دكان الفرحة» بجامعة كفرالشيخ، ضمن جهود الصندوق لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهشام خليفة، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي استعرض جهود صندوق تحيا مصر وإنجازاته في مجالات الرعاية والحماية الاجتماعية داخل مصر وخارجها، ثم كلمة رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، وكلمة رئيس الجامعة، ثم ندوة فكرية لمفتي الجمهورية بعنوان «الوعي الديني وبناء الإنسان في عصر التحديات»، وتكريم الطلاب الأوائل والمتفوقين من مختلف كليات الجامعة، تقديرًا لتميزهم العلمي، واختُتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية.

وأشار محافظ كفرالشيخ ، إلى أن مبادرة «دكان الفرحة» تجسد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير أوجه الدعم للطلاب الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تحرص على دعم المبادرات التي تستهدف الإنسان في مختلف جوانب حياته، مثمنًا دور صندوق تحيا مصر في تنفيذ برامج ومشروعات اجتماعية تصل بمساندتها إلى الفئات المستحقة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن استضافة فعاليات المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيدًا بجهود صندوق تحيا مصر ومبادراته التي تسهم في مساندة الطلاب والأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن المبادرة تأتي ضمن برامج الصندوق التي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجامعات الحكومية للوصول إلى كل الطلاب الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم بصورة تحفظ كرامتهم.