تقنيات حديثة لجراحات القلب بالتأمين الصحي الشامل.. ما الخدمات المتاحة؟

تتيح منظومة التأمين الصحي الشامل خدمات متقدمة لتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال مراكز التميز والمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، التي توسعت في إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والتدخلات الدقيقة، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة لعلاج الحالات المعقدة دون الحاجة إلى الجراحة المفتوحة في بعض الحالات.

تطوير خدمات رعاية مرضى القلب

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية التوسع في استخدام التقنيات المتقدمة لعلاج أمراض القلب والتدخلات القلبية والوعائية داخل مراكز التميز بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن بينها تقنيتا «EVAR» و«TEVAR»، المستخدمتان في علاج تمدد الشريان الأورطي، من خلال تركيب دعامات مغطاة بالقسطرة، بدلًا من الجراحة المفتوحة، وفقًا للحالة والتقييم الطبي.

ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير خدمات رعاية مرضى القلب، والتوسع في تقديم التدخلات الطبية المتقدمة داخل المنشآت الصحية الحكومية، بما يتيح للمنتفعين الحصول على خدمات علاجية متخصصة دون الحاجة إلى تحمل تكاليف العلاج خارج المنظومة، وفقًا لقواعد التغطية المالية المعتمدة.

ما الخدمات المتاحة لعلاج أمراض القلب؟

بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، تشمل خدمات مراكز التميز في القلب والقسطرة القلبية مجموعة من الإجراءات التشخيصية والعلاجية، أبرزها:

-القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية.

-التدخلات العاجلة لعلاج النوبات القلبية.

-تركيب الدعامات لعلاج انسداد الشرايين التاجية.

-زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI).

-علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية (CTO).

-تركيب أجهزة تنظيم ضربات القلب.

-زراعة أجهزة الصدمات الكهربائية (ICD).

-دراسات كهربية القلب وعلاج اضطرابات ضرباته (EPS).

-جراحات القلب المفتوح والتدخلات الجراحية محدودة التدخل.

-جراحات القلب للأطفال.

-التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب ورسم القلب.

-تقنيتا «EVAR» و«TEVAR» لعلاج تمدد الشريان الأورطي.

وتشير الهيئة إلى امتلاكها 3 معامل قسطرة حديثة لإجراء تدخلات الشرايين التاجية (PCI)، ضمن خدمات مراكز التميز في القلب.

تقنيات متقدمة لعلاج أمراض القلب

توسعت الهيئة العامة للرعاية الصحية في استخدام تقنيات حديثة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية داخل مراكز التميز بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتشمل:

- TAVI: زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة

CTO :علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية

EVAR :علاج تمدد الشريان الأورطي البطني بالقسطرة

TEVAR :علاج تمدد الشريان الأورطي الصدري بالقسطرة

Rota :التعامل مع التكلسات الشديدة بالشرايين التاجية



وتستهدف هذه التقنيات توفير تدخلات علاجية متقدمة، وتقليل الحاجة إلى الجراحات المفتوحة في الحالات المناسبة طبيًا.

كيف تحصل على الخدمة؟

1- الاتصال على الخط الساخن للتأمين الصحي الشامل «15344» للحجز.

2- التوجه إلى الوحدة الصحية التابع لها في الموعد المحدد لتوقيع الكشف من خلال طبيب الأسرة.

3- إذا استدعت الحالة يُحوّل المريض إلى المستشفى المناسب.

4- في حالات الطوارئ، يتوجه المريض مباشرة إلى قسم الطوارئ بأقرب مستشفى تابع للمنظومة.