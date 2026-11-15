جوارديولا يرفض تدريب أمريكا ويتمسك بالابتعاد عن كرة القدم

يعتزم الإسباني جوسيب جوارديولا رفض أي محاولة من «الاتحاد الأميركي لكرة القدم» للتعاقد معه خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يستعد لمغادرة منصبه لتولي تدريب مانشستر يونايتد؛ حيث يتمسك المدرب الإسباني بالحصول على عام من الراحة بعد رحيله عن مانشستر سيتي الصيف الماضي، رغم رغبته المعلنة منذ مدة طويلة في قيادة أحد المنتخبات الوطنية خلال بطولة كبرى.

ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن «الاتحاد الأميركي» يتوقع أن يتواصل مع جوارديولا لبحث إمكانية توليه قيادة المنتخب، لكن مصادر مقربة من المدرب تؤكد أنه لا ينوي العودة إلى العمل في الوقت الحالي، رغم وجود اهتمام أميركي بالتعاقد معه، وقضائه وقتاً في الولايات المتحدة.

ويبلغ جوارديولا 55 عاماً، ولم يُخفِ يوماً رغبته في خوض تجربة تدريب منتخب وطني، بعدما اقتصرت مسيرته التدريبية حتى الآن على الأندية؛ إذ قاد برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، وسبق أن دخل في محادثات مع «الاتحاد الإيطالي» قبل أن يرفض العرض الصيف الماضي، ليعود روبرتو مانشيني إلى قيادة المنتخب بدلاً منه.

كما أبدى «الاتحاد الإنجليزي» اهتماماً بالتعاقد معه قبل اختياره الألماني توماس توخيل مدرباً للمنتخب في عام 2024.

ويحظى تدريب إنجلترا باهتمام غوارديولا، إلى جانب افتتانه الطويل بالمنتخب البرازيلي وقميصه الأصفر الشهير، الذي لطالما ارتبط في ذهنه بتاريخ كرة القدم العالمية.

وتبدو الولايات المتحدة وجهة جذابة لجوارديولا من الناحية الشخصية أيضاً، بعدما تحدث في مناسبات سابقة عن إعجابه بالبلاد وتجربته في العيش بنيويورك، حيث أقام بالقرب من «سنترال بارك» خلال فترة ابتعاده عن التدريب عقب رحيله عن برشلونة عام 2012، وقبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ.