صلاح ومحمد هاني يقودان التشكيل المثالي للجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا

تواجد ثنائي منتخب مصر ولاعبا طرابزون سبور والأهلي، محمد صلاح ومحمد هاني، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، وفقًا لاختيارات موقع “سوفاسكور” العالمي.

وجاء اختيار الثنائي بعد تألقهما اللافت خلال مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي، التي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

وقدم محمد هاني أداءً مميزًا خلال اللقاء، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثالث وصناعة الهدف الأول لزميله ناصر ماهر، فيما تألق محمد صلاح بتسجيل هدفين، ليختتم خماسية المنتخب المصري.

ويعكس تواجد الثنائي في التشكيلة المثالية حجم التأثير الذي تركه نجما المنتخب الوطني خلال الجولة، بعدما ساهما بصورة مباشرة في الانتصار الكبير للفراعنة ومواصلة مشوارهم في التصفيات.