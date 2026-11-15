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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي أمام أول أغسطس.. «كاف» يكشف مواعيد أول جولتين بالكونفدرالية

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ، عن تفاصيل مواجهتي الأهلي في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، محددًا مواعيد المباريات والملاعب التي تستضيف اللقاءين، إلى جانب أطقم التحكيم المكلفة بإدارتهما.

الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي أمام أول أغسطس

 

ويقص الفريق الأحمر شريط مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أول أغسطس الأنجولي، يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء تنطلق صافرة بدايته في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة القارية.

وعلى صعيد الجولة الثانية، يستعد الأهلي لخوض أول اختبار خارج ملعبه، عندما يحل ضيفًا على فريق إسكو دي كارا التوجولي، يوم الأحد 6 ديسمبر المقبل، على ملعب كيغيه بالعاصمة التوجولية لومي.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ليبدأ الأهلي رحلة مبارياته الخارجية في دور المجموعات، بحثًا عن مواصلة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

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