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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهله لكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره منتخب مالاوي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت نفسه في مالاوي، بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ليصبح توقيت البلدين متطابقًا خلال موعد المواجهة.


وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا للفراعنة خارج ملعبهم، في ظل رغبة الجهاز الفني في مواصلة حصد النقاط وتعزيز فرص المنتخب في التأهل إلى البطولة القارية.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، ومدربه علي ماهر، مراناً، صباح اليوم، قبل السفر في الثالثة عصراً إلى مالاوي، استعداداً لمواجهة منتخبها، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

وفضل ماهر استبعاد محمد عبدالمنعم، مدافع المنتخب، من السفر لمالاوي لاستكمال علاجه، بالتنسيق مع الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى مالاوي، في تمام العاشرة، مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

مالاوي منتخب مصر امم افريقيا

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