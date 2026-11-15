بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

أصدرت مدرسة سارة تقى الله الرسمية للغات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة، تنبيها لجميع الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ورياض الأطفال ، بضرورة الدخول للمدرسة من اليوم بالكمامة وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية

كما شددت المدرسة على الطلاب الذين قاموا بأخذ إجازة من التأمين الصحي ، بعدم العودة للمدرسة بدون الرجوع للتأمين الصحي للكشف وإحضار إفادة من التأمين الصحي بالشفاء والعودة للدراسة.

وقالت المدرسة في تنبيه عاجل على صفحتها الرسمية على فيس بوك: اي طالب يعانى من آلام بالبطن أو سخونة أو أى من أعراض لمرض الجديرى ، فعلى ولي الأمر التوجه للتأمين الصحي للكشف عليه وأخذ إجازة إذا استلزم الأمر ، مع العلم بأنه في حالة الإجازة المعتمدة من التأمين الصحي يأخذ الطالب حقه كاملا في التقييمات، ويتم تقسيم النسبة الكلية للتقييمات على عدد التقييمات الفعلي.

مواعيد الدراسة في رمضان 2027

وعلى جانب آخر نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات جديدة حتى الان من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن مواعيد الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس.

وشدد المصدر على أنه من المعتاد كل عام دراسي أن يترك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات الخاصة بتحديد مواعيد الدراسة في رمضان لطلاب المدارس للمديريات التعليمية حسب ظروف المدارس في كل محافظة.

وأضاف المصدر : أن المدارس ستتولى مسئولية إبلاغ الطلاب بالتعليمات الصادرة من المديريات التعليمية بشأن مواعيد الدراسة في رمضان 2027 قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف.

وأكد المصدر على أنه من المتوقع أن تكون مواعيد الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس لا تختلف كثيرا عن مواعيد الأيام العادية، و لا تؤثر على انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

هل يتم رفع الغياب في المدارس في رمضان 2027 ؟

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن لم يصدر أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس في رمضان 2027.

وقال المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحرص كل عام دراسي على انتظام الدراسة في رمضان بالمدارس بشكل طبيعي دون أي تغييرات تؤثر على سير العملية التعليمية مثله مثل باقي أشهر العام الدراسي، حيث تستمر الحصص والتقييمات والواجبات بشكلها الطبيعي حرصا على مصلحة الطلاب ، وبالتالي تلتزم جميع المدارس بتسجيل الغياب يوميا طوال شهر رمضان واتخاذ اللازم ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الغياب المقررة قانوناً كما هو معتاد في باقي أشهر العام الدراسي.

هل رمضان 2027 سيكون اجازة في المدارس ؟

ورصد موقع صدى البلد ، انتشارا واسعا لمنشور مطالبة وزير التربية والتعليم يجعل شهر رمضان 2027 اجازة في المدارس للطلاب والمعلمين ، انتشارا واسعا على صفحات المعلمين على فيس بوك .

وكثرت المطالب بمد اجازة نصف العام لتشمل شهر رمضان 2027. ، للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، على حسم الجدل برد حاسم على مطالب جعل شهر رمضان اجازة في المدارس، حيث قال لأولياء الامور خلال احدى جولادته الميدانية الاخيرة : ندي لولادكم اجازة في شهر رمضان و جدودهم كانوا بيحاربوا في شهر رمضان ؟ عايزين نعلمهم يبقوا أقوياء.

حقيقة مد اجازة نصف العام 2027 لتشمل شهر رمضان 2027

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، صحة المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي، نافيةً صدور أي قرارات أو تعليمات بشأن مد فترة إجازة نصف العام، ومشددةً على أن مواعيد الإجازات وبداية الفصل الدراسي الثاني محددة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والمعلنة مسبقًا قبل بداية العام الدراسي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية فقط.