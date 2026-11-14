ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تأكد غياب ثلاثة لاعبين عن اللقاء بسبب الإصابة.

وعلم «صدي البلد» من مصدر داخل النادي الأهلي أن الثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمد عبد الله وأحمد نبيل كوكا خارج حسابات الجهاز الفني في مواجهة بيراميدز، في ظل استمرار معاناتهم من الإصابات وعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية والفنية قبل المباراة.

ويواصل الجهاز الطبي للفريق تنفيذ البرامج العلاجية والتأهيلية المخصصة للاعبين الثلاثة، من أجل تجهيزهم للعودة إلى الملاعب، مع تجنب التعجل في مشاركتهم لحين التعافي بشكل كامل واستعادة الجاهزية المطلوبة.

وفي سياق متصل، يواصل الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب النادي، ضمن برنامجه التحضيري لمواجهة بيراميدز، بعدما استأنف الفريق تدريباته يوم الخميس الماضي، عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية بعد مباراة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ويضرب موعدًا مع بتروجت في الدور المقبل.

ويغيب عن التدريبات الحالية عدد من لاعبي الأهلي الدوليين، بسبب انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد سيد زيزو.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على رفع المعدلات البدنية للاعبين، إلى جانب التركيز على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وتجربة بعض الأفكار التكتيكية التي يسعى لتطبيقها خلال مواجهة بيراميدز.