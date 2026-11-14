عموتة يطلب تأجيل ضم محلل أداء جديد لجهاز الأهلي بسبب تحسن النتائج

طلب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل ملف التعاقد مع محلل أداء جديد للانضمام إلى جهازه المعاون، خلال الفترة الحالية، في ظل تحسن نتائج الفريق والاستقرار الفني الذي يشهده الجهاز.

عموتة يطلب تأجيل ضم محلل أداء جديد لجهاز الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن الحسين عموتة طلب من سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، تأجيل فكرة ضم محلل أداء جديد إلى إشعار آخر، وعدم الاستعجال في تنفيذ القرار خلال المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر أن المدير الفني يرى أن نتائج الفريق شهدت تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، كما أن هناك حالة من الاستقرار والانسجام داخل الجهاز الفني الحالي، وهو ما يدفعه إلى تفضيل استمرار العمل بالمجموعة الموجودة دون إضافة عناصر جديدة في الوقت الحالي.

وقال إن إدارة الكرة كانت ترغب في تدعيم الجهاز الفني بمحلل أداء مصري، ضمن خطة تطوير منظومة العمل الفني، إلا أن طلب عموتة بتأجيل الملف جاء في ظل قناعته بأن التوقيت الحالي لا يستدعي إجراء تغييرات على الجهاز المعاون.

ومن المنتظر أن يُعاد فتح ملف محلل الأداء خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية الحسين عموتة واحتياجات الجهاز الفني للفريق.