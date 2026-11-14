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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النقل الأمريكي: أنظمة المراقبة الجوية تستخدم أجهزة قديمة عمرها عقود

وزير النقل الأمريكي
وزير النقل الأمريكي
القسم الخارجي

أثار ملف تحديث أنظمة المراقبة الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامًا جديدًا، بعد تصريحات وزير النقل الأمريكي شون دوفي بشأن تقادم الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة حركة الطيران، مؤكدًا أن بعض المعدات الحالية تعود إلى عشرات السنين، وأن استمرار الاعتماد عليها يجعل استبدالها ضرورة ملحة لمواكبة التطور المتسارع في قطاع الطيران.

وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب اضطراب واسع شهدته حركة الطيران الأمريكية، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قرارًا بوقف إقلاع الرحلات من المطارات في أنحاء البلاد، بسبب مشكلات متقطعة في الاتصالات أثرت على استقرار أنظمة الرادار والاتصال المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية.

خلل في مراكز مراقبة الحركة الجوية

وأوضح دوفي أن الخلل ظهر في مراكز مراقبة الحركة الجوية وأنظمة الرادار والاتصالات، بعدما تعرضت بعض أجهزة التوجيه والاتصالات القديمة لضغط البيانات، ما أدى إلى عدم انتظام المعلومات المتبادلة بين مراكز المراقبة والطائرات. 

وأكد أن قرار وقف الإقلاع جاء احترازيًا لضمان سلامة المسافرين، قبل استئناف حركة الطيران بعد معالجة المشكلة.

تحديث شامل لمنظومة المراقبة الجوية

وشدد وزير النقل الأمريكي على أن الأزمة كشفت الحاجة إلى تحديث شامل لمنظومة المراقبة الجوية، بدلًا من الاكتفاء بإصلاحات مؤقتة، داعيًا الكونجرس إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع بناء نظام جديد لمراقبة الحركة الجوية.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، في 5 نوفمبر الجاري، بدء استبدال أنظمة قديمة تعتمد على الأقراص المرنة، تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بأخرى رقمية حديثة، على أن يشمل التحديث 435 موقعًا بحلول نهاية عام 2028.

مخاطر الطيران الأمريكي

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه قطاع الطيران الأمريكي، إذ كشف تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي الصادر في سبتمبر 2026 أن أكثر من 75% من أنظمة مراقبة الحركة الجوية البالغ عددها 138 نظامًا كانت غير مستدامة أو تواجه مخاطر تتعلق باستمرار تشغيلها.

ويؤكد ذلك أن تحديث البنية التكنولوجية للمراقبة الجوية لم يعد مجرد خطوة تطويرية، بل ضرورة لضمان استقرار حركة الطيران وتقليل احتمالات الأعطال والتأخيرات، خصوصًا مع تزايد أعداد الرحلات والاعتماد المتنامي على الأنظمة الرقمية.

تحديث شامل لمنظومة المراقبة الجوية أنظمة المراقبة الجوية الولايات المتحدة وزير النقل الأمريكي شون دوفي حركة الطيران

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