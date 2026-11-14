هل يصح قول «زارنا النبي» عند استقبال الضيوف؟ خالد الجندي يجيب

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية يسيئون فهم أسلوب التشبيه، ويعتبرون تشبيه شخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة من صفات الأخلاق أو العمل الصالح نوعًا من المساواة به، رغم أن التشبيه في اللغة والبلاغة لا يعني المطابقة بين الطرفين.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم السبت، أن أمير الشعراء أحمد شوقي قال: «قم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، متسائلًا: ماذا كان سيقول أصحاب هذا الفهم لو كان شوقي في عصرهم؟، مشيرًا إلى أنهم ربما اتهموه بأنه يشبه المعلم بالرسول، رغم أن المقصود هو إبراز مكانة المعلم ودوره في التربية والتعليم.

تشبيه المعلم بالرسول

وأضاف أن من يرفض تشبيه المعلم بالرسول في هذا السياق، عليه أن يوضح بمن يمكن تشبيهه، هل بلاعب كرة أو مطرب؟، مؤكدًا أن التشبيه يكون بما يناسب الصفة المراد إبرازها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأعلى للأخلاق والأعمال الصالحة.

وأشار الجندي إلى أن الأمر نفسه ينطبق على تشبيه بعض الشخصيات بالنبي في أعمال الخير والصفات الحسنة، موضحًا أن التشبيه لا يعني التطابق؛ فإذا قيل إن عليًا كالأسد، فليس معنى ذلك أن له ذيلًا أو شعرًا، وإنما المقصود تشبيهه بالأسد في الشجاعة.

وانتقد الجندي ما وصفه بسوء فهم بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان للغة والتشبيه، قائلًا إنهم لا يفقهون دلالات هذا الأسلوب، مؤكدًا أن التشبيه ثقافة في المجتمع واللغة والقرآن الكريم، وليس أمرًا مستنكرًا أو محرمًا.

واستشهد بما اعتادت بعض الأمهات قوله عند استقبال ضيف عزيز: «زارنا النبي»، موضحًا أن ذلك تعبير عن شدة الترحيب والإكرام، وليس مقارنة حقيقية بين الضيف والرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن النبي هو النموذج الأعلى الذي نقتدي به، كما قال الله تعالى: «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».

