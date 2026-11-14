ترامب يبلغ مستشاريه بعدم قصف إيران «ما لم تقدم على استفزازات».. ورسائل جديدة بشأن المواجهة

تتصدر التطورات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية المشهد الدولي؛ في ظل مؤشرات على تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبقاء الخيارات الدبلوماسية والعسكرية مفتوحة، مع تجنب اللجوء إلى توجيه ضربات عسكرية ضد إيران ما لم تقدم طهران على خطوات يعتبرها البيت الأبيض استفزازية أو تهدد المصالح الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات؛ في ضوء تقرير لوكالة “رويترز” للأنباء، أفاد بأن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه لا يعتزم قصف إيران إذا لم تقدم الأخيرة على استفزازات، في إشارة إلى أن أي تحرك عسكري أمريكي قد يرتبط بطبيعة التصرفات الإيرانية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها رويترز، فإن ترامب ناقش خلال اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي، وبعد تلقي إحاطات استخباراتية، إمكانية تأجيل أي هجمات جديدة، خاصة في ظل مطالبات من حلفاء واشنطن الإقليميين بتجنب العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، كشفت الوكالة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالبا ترامب، خلال اتصالات جرت في الأسبوعين الماضيين، بعدم استئناف الهجمات على إيران، محذرين من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يقدم التزاما نهائيا بهذا الشأن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، وفقا لمسؤولين نقلت عنهم رويترز، إلى أن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري المفروض على إيران يواصلان الضغط على اقتصادها، وهو ما قد يدفع واشنطن إلى مواصلة سياسة الضغط دون اللجوء الفوري إلى الخيار العسكري.

ورغم هذه المؤشرات، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بخيارات التصعيد؛ إذ كشف التقرير عن تحرك حاملة طائرات ثالثة إلى منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار استعداد القوات الأمريكية لتنفيذ عمليات عسكرية إذا اقتضت التطورات ذلك.

وفي المقابل، تواصل إسرائيل الضغط على الإدارة الأمريكية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ما يعكس استمرار التباين بشأن توقيت وطبيعة المرحلة المقبلة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن قرار واشنطن لم يُحسم بصورة نهائية، وأن تجنب المواجهة يظل مرتبطا بتطورات الموقف الإيراني والتحركات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.