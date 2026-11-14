وفد جامعة الأزهر بالصين يبحث تطوير مشروع استكشاف علاجات مبتكرة للسكري

أجرى وفد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب نائبًا عن الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد عزت، الأمين العام لمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي؛ سلسلة لقاءات وزيارات علمية بمقاطعة «هوبي» بمدينة ووهان الصينية على هامش منتدى الصين وأفريقيا للابتكار والتنمية 2026؛ لبحث فرص التعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية الصينية في مجالات العلوم الطبية والتكنولوجية والطب البيطري والزراعة.

واستهل الوفد زيارته بالمعمل البحثي المشترك بين جامعتي الأزهر وهوبي للتكنولوجيا؛ حيث التقى البروفيسور «Chenguang Yao» والبروفيسور «Zijian Xing»، وبحث الجانبان تطوير مشروع علمي مشترك لاستخلاص مركبات نشطة بيولوجيًّا من مصادر طبيعية ودراسة تأثيراتها، واستكشاف إمكانية توظيفها مستقبلًا في تطوير علاجات مبتكرة لمرض السكري.

وأكد الأستاذ الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب رئيس الوفد، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توجه جامعة الأزهر نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي، والتوسع في التخصصات والبرامج التطبيقية التي تواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجامعات الصينية يتيح الاستفادة من خبراتها المتقدمة في تطوير البنية التعليمية والتدريبية، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والمهنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

التعاون في الطب البيطري والعلوم الزراعية

وفي جامعة وسط الصين الزراعية (Huazhong Agricultural University) التقى الوفد البروفيسور «Liu»، أستاذ البروبيوتيك بكلية الطب البيطري، والبروفيسور«Bang Shen»، مسؤول التعاون الدولي بالجامعة؛ لبحث توسيع مجالات التعاون في الطب البيطري والعلوم الزراعية والتكنولوجيا الحيوية.

وتضمنت الزيارة تفقد وفد جامعة الأزهر للمستشفى البيطري التعليمي بالجامعة الصينية، والتعرف على إمكاناته وتجهيزاته التعليمية والتدريبية، وبحث الاستفادة من خبراتها في إنشاء وتطوير المستشفى البيطري التعليمي بكلية الطب البيطري بجامعة الأزهر، إلى جانب دراسة فرص إطلاق برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والخبراء، وتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية تسهم في تطوير التعليم والتدريب الإكلينيكي والخدمات البيطرية.

كما أجرى الوفد مباحثات أولية مع مسؤولة التعاون الدولي بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا (HUST)، إحدى الجامعات الصينية الكبرى المعروفة عالميًّا؛ لاستكشاف فرص التعاون في مجالات العلوم الطبية والتكنولوجية والحيوية.

وفي ذات السياق، أوضح الأستاذ الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، أن جامعة الأزهر تستهدف من خلال شراكاتها الدولية توسيع آفاق التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة، والاستفادة من خبراتها في تطوير البرامج التعليمية والتطبيقية، مؤكدًا أن المباحثات مع الجامعات الصينية تفتح مجالات واعدة لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور محمود صديق؛ لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير منظومة البحث العلمي والتعليم التطبيقي، بما يدعم المكانة العلمية للجامعة إقليميًّا ودوليًّا، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.