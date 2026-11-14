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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صديق يشارك كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة احتفالها بالحصول على شهادة الجودة

رئيس جامعة الأزهر يشارك كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة احتفالها بالحصول على شهادة الجودة
رئيس جامعة الأزهر يشارك كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة احتفالها بالحصول على شهادة الجودة
محمد شحتة

شهد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، اليوم السبت، الاحتفالية التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة برئاسة الدكتورة محاسن فكري، عميدة الكلية؛ بمناسبة تجديد حصول الكلية على شهادة الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي، بحضور الدكتورة هدى السعيد خميس، وكيلة الكلية، وعدد من هيئة التدريس بالكلية والطلاب.

استُهل الحفل الذي قدمه الدكتور فتحي الباز، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة قرآنية للطالبة جهاد محمد ناصف.

وخلال كلمته بالحفل هنأ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، منسوبي الكلية بحصولها على الجودة، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعاء للكلية بدوام النجاح والتوفيق، مؤكدًا حرصه على متابعة النجاح الذي يتحقق في كل قطاعات الأزهر الشريف وسعادته بالنماذج الأزهرية المفرحة من البنين والبنات.

وثمن رئيس الجامعة ما لمسه من إصرار إدارة الكلية ومنسوبيها على النجاح والمثابرة لتحقيق النجاح والتميز، لافتًا إلى أنه يلمس في وجوه الحضور صمود أهل المنصورة وبسالتهم في وجه الصعاب، مشيرًا إلى سيرة أهلها التي خلدها التاريخ في الدفاع عن شرف الأمة وصمودهم في وجه الحملات الصليبية.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بخالص دعواته بأن يديم الله تفوق الكلية ونجاحها، موجهًا النصح لبناته الطالبات بالجد والاجتهاد في طلب العلم.

من جانبها رحَّبت الدكتورة محاسن فكري، عميدة الكلية، بفضيلة رئيس الجامعة ونائبه وجميع الحضور من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدة أن حصول الكلية وبرامجها على الاعتماد يعكس الجهود المبذولة من منسوبي الكلية للارتقاء بالعملية التعليمية؛ استجابة لتوجيهات الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، في الحث على ضرورة حصول كليات الجامعة على الاعتماد بما يسهم في استمرارية ريادة جامعة الأزهر وتصدرها مراكز متقدمة في التصنيفات الجامعية المحلية والعالمية، مقدمة الشكر إلى جميع منسوبي الكلية؛ لجهودهم المخلصة والعمل بروح الفريق وصولًا إلى هذا الإنجاز الأكاديمي المهم.

كما قدمت عميدة الكلية الشكر إلى قيادات جامعة الأزهر؛ لدعمهم مسيرة الكلية وحصولها على الاعتماد، مؤكدة أن الجودة هي بداية الطريق وخطوة في مسيرة تقدم الكلية وتطورها؛ لتخريج أجيال تحمل الإسلام الوسطي وتلبي متطلبات سوق العمل.

الأزهر جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات طالبات الأزهر شهادة ضمان الجودة

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