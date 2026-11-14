قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلايت أوير: إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة
الاتحاد االأوروبي: ظروف الشتاء القاسية في قطاع غزة تفاقم الوضع الإنساني الخطير
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية

ناقلة نفط
ناقلة نفط
القسم الخارجي

تجددت المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، بعد إعلان البحرية الإيرانية اصطدام ناقلة نفط ثانية بلغم بحري في محيط مضيق هرمز الاستراتيجي، في تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر التي تواجه سفن الشحن وناقلات الطاقة في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم.

وذكرت قناة «يورونيوز»، نقلًا عن البحرية الإيرانية، أن ناقلة النفط تعرضت للانفجار واشتعال النيران عقب اصطدامها بلغم بحري، فيما لم تكشف السلطات الإيرانية عن اسم السفينة أو جنسيتها أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

ويأتي الحادث في ظل توترات متصاعدة تشهدها المنطقة، حيث أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان سابق، تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولة عبور مضيق هرمز عبر مسارات وصفتها طهران بأنها غير مصرح بها.

كما أعلنت البحرية الإيرانية النظامية تعرض ناقلة أخرى لحادث مماثل في المنطقة الواقعة شرق المضيق، متهمة السفينة بتعطيل أنظمة التتبع والتعريف وعدم الالتزام بالتحذيرات السابقة. 

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظرًا للموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز العالمية، وتعتمد عليه حركة صادرات الطاقة من عدد من دول الخليج إلى الأسواق الدولية.

وتثير الحوادث المتكررة مخاوف من اتساع نطاق المواجهة البحرية، واحتمالات تأثر حركة ناقلات النفط وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، بما قد ينعكس على أسواق الطاقة العالمية.

وفي المقابل، لم تتوافر تأكيدات مستقلة حتى الآن بشأن ملابسات جميع حوادث الاصطدام بالألغام أو حجم الخسائر الفعلية، بينما تقول الولايات المتحدة إن قواتها عملت على تطهير الممرات الرئيسية في المضيق من الألغام البحرية.

ناقلة نفط البترول ايران مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

حركة الطيران في الولايات المتحدة شهدت أزمة استثنائية

خبير تكنولوجيا: جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية الأمريكية الـ22 تأثرت بالأزمة

التنفس

الوهن العضلي الوبيل.. مرض يهدد عضلات التنفس وقد يدفع المصابين إلى العناية المركزة

صورة أرشيفية

خبير علاقات دولية: ترامب مطالب بإعادة ترتيب أولوياته والتركيز على الأزمات الداخلية

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد