ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية

تجددت المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، بعد إعلان البحرية الإيرانية اصطدام ناقلة نفط ثانية بلغم بحري في محيط مضيق هرمز الاستراتيجي، في تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر التي تواجه سفن الشحن وناقلات الطاقة في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم.

وذكرت قناة «يورونيوز»، نقلًا عن البحرية الإيرانية، أن ناقلة النفط تعرضت للانفجار واشتعال النيران عقب اصطدامها بلغم بحري، فيما لم تكشف السلطات الإيرانية عن اسم السفينة أو جنسيتها أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

ويأتي الحادث في ظل توترات متصاعدة تشهدها المنطقة، حيث أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان سابق، تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولة عبور مضيق هرمز عبر مسارات وصفتها طهران بأنها غير مصرح بها.

كما أعلنت البحرية الإيرانية النظامية تعرض ناقلة أخرى لحادث مماثل في المنطقة الواقعة شرق المضيق، متهمة السفينة بتعطيل أنظمة التتبع والتعريف وعدم الالتزام بالتحذيرات السابقة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظرًا للموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز العالمية، وتعتمد عليه حركة صادرات الطاقة من عدد من دول الخليج إلى الأسواق الدولية.

وتثير الحوادث المتكررة مخاوف من اتساع نطاق المواجهة البحرية، واحتمالات تأثر حركة ناقلات النفط وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، بما قد ينعكس على أسواق الطاقة العالمية.

وفي المقابل، لم تتوافر تأكيدات مستقلة حتى الآن بشأن ملابسات جميع حوادث الاصطدام بالألغام أو حجم الخسائر الفعلية، بينما تقول الولايات المتحدة إن قواتها عملت على تطهير الممرات الرئيسية في المضيق من الألغام البحرية.