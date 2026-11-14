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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوهن العضلي الوبيل.. مرض يهدد عضلات التنفس وقد يدفع المصابين إلى العناية المركزة

التنفس
التنفس
محمد البدوي

يُعد الوهن العضلي الوبيل من الأمراض التي قد تؤثر بصورة كبيرة على قدرة الجسم على أداء وظائفه اليومية، إذ يتسبب في ضعف العضلات نتيجة خلل في التواصل بين الأعصاب والعضلات، وقد تبدأ أعراضه بعلامات بسيطة مثل تدلي جفون العين أو الشعور بالإجهاد، قبل أن تتطور في بعض الحالات لتشمل عضلات البلع والتنفس.

احتمالية تأثيره على عضلات الجهاز التنفسي

 وتكمن خطورة المرض في احتمالية تأثيره على عضلات الجهاز التنفسي، ما قد يستدعي التدخل الطبي العاجل. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، طبيعة المرض وأبرز مضاعفاته، محذرًا من إهمال العلاج أو عدم الالتزام بالجرعات الطبية المحددة.

ما هو مرض الوهن العضلي الوبيل؟

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال حديثه ببرنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الوهن العضلي الوبيل مرض يؤثر على آلية الاتصال بين الأعصاب والعضلات، ما ينعكس سلبًا على قدرة العضلات على الانقباض بصورة طبيعية، ويتسبب في ضعفها بدرجات متفاوتة قد تصل في الحالات الشديدة إلى فقدان القدرة على تحريك بعض العضلات بشكل طبيعي.

وقال إن المرض يرتبط بحدوث خلل في المادة المسئولة عن نقل الإشارات العصبية من الأعصاب إلى العضلات، وهو ما يعوق وصول الأوامر العصبية بكفاءة، ويؤدي إلى تراجع القوة العضلية.

جفون العين من أبرز الأجزاء المتأثرة بالمرض

وأضاف موافي أن عضلات العين، خاصة العضلات المسئولة عن رفع الجفون، من أكثر العضلات التي تتأثر بالوهن العضلي الوبيل، إذ قد يعاني المريض من تدلي الجفون وضعف القدرة على التحكم في حركتها.

كما لا تقتصر تأثيرات المرض على عضلات العين فقط، بل يمكن أن تمتد إلى مجموعات عضلية أخرى، وهو ما يجعل الأعراض متفاوتة من مريض إلى آخر بحسب العضلات المتأثرة وشدة الحالة.

كيف يهدد الوهن العضلي الوبيل قدرة المريض على التنفس؟

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة من المضاعفات التي قد تحدث عند وصول تأثير المرض إلى عضلات التنفس، موضحًا أن ضعف هذه العضلات قد يؤدي إلى صعوبة شديدة في التنفس، وهي من أخطر المشكلات التي يمكن أن تواجه المصابين.

وأضاف أن بعض الحالات قد تتطلب دخول وحدة العناية المركزة، مع الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي لمساعدة المريض على الحصول على الأكسجين اللازم، لحين التعامل طبيًا مع تدهور وظائف عضلات التنفس.

حسام موافي يحذر من إهمال علاج الوهن العضلي

وشدد الدكتور حسام موافي على ضرورة التزام مرضى الوهن العضلي الوبيل بالخطة العلاجية التي يحددها الطبيب المعالج، والانتظام في تناول الأدوية والحصول على الحقن المقررة في مواعيدها، محذرًا من إهمال الجرعات أو التوقف عن العلاج دون استشارة طبية.

وأكد أهمية المتابعة الطبية المستمرة، إلى جانب دور الأسرة في مساندة المريض ومساعدته على الالتزام بالعلاج وملاحظة أي تطورات في حالته الصحية.

واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أن معدلات الوفاة المرتبطة بالمرض قليلة، مشددًا على أهمية التعامل الجاد مع الأعراض والالتزام بالتعليمات الطبية لتجنب المضاعفات الخطيرة.

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