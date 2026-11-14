قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلايت أوير: إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة
الاتحاد االأوروبي: ظروف الشتاء القاسية في قطاع غزة تفاقم الوضع الإنساني الخطير
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لفتح جميع معابر غزة لدخول المساعدات الإنسانية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

 جدد الاتحاد الأوروبي قلقه البالغ إزاء استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، مؤكدا أن الفيضانات الشديدة والظروف الشتوية التي ضربت القطاع أدت إلى مزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للسكان الذين أنهكتهم الأزمة، وزادت من معاناتهم في ظل الظروف غير الآمنة التي يعيشونها.
وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات، وهو ما يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلا عن أفراد الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، معربا عن بالغ القلق إزاء الغارة الجوية الأخيرة التي استهدفت مستشفى ناصر.


وأكد البيان ضرورة التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، والمنصوص عليها في الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى السماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بصورة مستدامة ودون عوائق، وتوفير الدعم اللازم لجهود التعافي المبكر على نطاق واسع، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء عملها، والوفاء بجميع الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ذكر بأن المساعدات يجب أن تستخدم حصرا للأغراض السلمية، وألا تستولي عليها الجماعات المسلحة أو تحول مسارها.
 

وأشار البيان إلى أنه رغم مرور عام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا تزال الضربات العسكرية مستمرة، كما تتواصل أوجه النقص في الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدوية والمعدات الطبية، نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات، الأمر الذي يحول دون توفير ظروف معيشية مقبولة وكريمة للسكان.


وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، داعيا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ السياسية والقانونية الدولية، خاصة نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإتمام المرحلة الانتقالية المدنية في القطاع، مؤكدا أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في إدارة غزة مستقبلا.
 

الاتحاد الأوروبي استمرار الأزمة الإنسانية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس المستشفيات التعليمية: مريض السكر يقع دائماً في قلب اهتمام الدولة

الدكتور أشرف العربي

رئيس معهد التخطيط القومي: السيادة في عصر الذكاء الأصطناعي لم تعد تقتصر على امتلاك التكنولوجيا

خلال الجولة

وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات البساتين ويتابع استقرار الشبكة فى مناطق غرب القاهرة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد