مـ.ذبحة جديدة على حدود إثيوبيا.. مقتل 8 صوماليين بينهم نساء وأطفال في هجوم مسلح

قتل 8 مدنيين صوماليين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في هجوم مسلح استهدف مستوطنة رعوية جنوب إثيوبيا، بالقرب من الحدود مع كينيا، وسط تصاعد أعمال العنف والاشتباكات العرقية في المنطقة.

وقالت السلطات المحلية، اليوم السبت، إن الهجوم وقع في منطقة مالكاماري بإقليم داوا، حيث اقتحم مسلحون يُشتبه مستوطنة سكنية في الساعات الأولى من الصباح، وأطلقوا النار على السكان أثناء نومهم.

ونسبت السلطات المحلية الهجوم إلى مسلحين من أورومو، فيما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من ملابسات الواقعة أو المسئولية عنها.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات والاشتباكات بين مجتمعات الأورومو والصوماليين جنوب إثيوبيا، مع امتداد المواجهات إلى مناطق حدودية متنازع عليها، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين باتجاه الأراضي الكينية.

وفي تطور يعكس اتساع رقعة المواجهات، أفاد سكان بلدة مويالي الحدودية شمال كينيا بسماع إطلاق نار كثيف وانفجارات خلال الليل، بالتزامن مع اشتداد القتال داخل الأراضي الإثيوبية.

وكشف محافظ مارسابيت، محمود علي، الجمعة، عن مقتل اثنين من المواطنين الكينيين وإصابة 22 آخرين جراء الرصاص الطائش، فضلاً عن نزوح نحو 10 آلاف شخص بسبب المعارك في إثيوبيا المجاورة.

وأضاف أن أكثر من 50 ألف إثيوبي عبروا الحدود إلى كينيا بحثاً عن ملاذ آمن، الأمر الذي يضاعف الضغوط على المجتمعات المحلية والموارد الإنسانية المحدودة.

وتسببت أسابيع من العنف في تعطيل حركة التجارة والتعليم والخدمات الأساسية على طول الحدود الكينية الإثيوبية، وسط مخاوف من اتساع المواجهات وارتفاع أعداد الضحايا والنازحين خلال الفترة المقبلة.