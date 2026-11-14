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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الرئيس السيسي صاحب فكرة مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

مدبولي
مدبولي
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فكرة مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكان مصرا على وجود مراكز لتجميع البلازما نظرا لأهميتها بالنسبة للمواطن كونها تدخل في صناعة الأدوية المتقدمة.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب تفقده مشروعات تنموية في محافظة الدقهلية اليوم: “إننا خلال جولتنا في محافظة الدقهلية، تمت زيارة مركز التبرع بالبلازما في مدينة المنصورة”، منوها بأن الرئيس السيسي كان يصر دائما على أن تمتلك مصر القدرة على تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وأضاف أن مشروع تجميع مشتقات البلازما من المشروعات المهمة جدا نظرا لأن تلك المشتقات كانت تستورد من الخارج وتكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات وتوفرها في مصر بعد نقلة كبيرة جدا في هذا المجال.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشتقات البلازما

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