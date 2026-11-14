نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر انخفاض سعر الذهب في مصر بمعدلات غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي مع بدء التعاملات المسائية والمحددة اليوم السبت 14-11-2026 .

سعر الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات على الأقل على مستوى الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب في آخر تحديث

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5950 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6800 جنيها للشراء و 6772 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6233 جنيها للشراء و 6207 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5950 جنيها للشراء و 5925 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5100 جنيه للشراء و 5078 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3966 جنيها للشراء و3950 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 47.6 ألف جنيه للشراء و 47.4 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3885 دولارا للشراء و 3884 دولارا للبيع.