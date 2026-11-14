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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خلال لقاء برلماني.. وزيرة الإسكان توجه بدعم مياه الشرب بوسط سيناء

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
عبد الرحمن سرحان

وجهت الدكتورة رندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم منظومة مياه الشرب بوسط سيناء، من إنتاج محطة تحلية مياه البحر برمانة (سلام سيناء)، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والتجمعات السكانية ومناطق التنمية بالمحافظة.

وتأتي هذه التوجيهات استكمالًا خلال لقاء برلماني بنوب سيناء وطلب تقدم به النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب بشأن تعزيز مصادر مياه الشرب والاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة بمحطة تحلية رمانة، لدعم المناطق الأكثر احتياجًا بوسط سيناء.

استكمال وتنفيذ خطوط المياه عبر مسار الجفجافة

وتتضمن خطة الإمداد استكمال وتنفيذ خطوط المياه عبر مسار الجفجافة، وصولًا إلى خدمة عدد من مراكز وقرى وسط سيناء، تشمل بغداد والحسنة ونخل.

وفي إطار بحث آليات التنفيذ، عُقد اجتماع تنسيقي بشركة مياه سيناء، لمناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية اللازمة للاستفادة من إنتاج محطة التحلية، ودراسة مسارات خطوط الإمداد والربط عبر الجفجافة، وتحديد المتطلبات الفنية لتوصيل المياه إلى المناطق المستهدفة.

وشهد الاجتماع حضور اللواء أركان حرب مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سيناء، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشئون شمال سيناء، والمهندس ياسين عزب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.

 استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان

ومن جانبه، تقدم النائب سعيد العماري بخالص الشكر والتقدير للدكتورة رندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، على استجابتها لمطالب أبناء شمال سيناء، كما وجه الشكر للمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على دعمهما وتعاونهما في متابعة ملفات مياه الشرب بالمحافظة.

وأكد العماري استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والشركة القابضة وشركة مياه سيناء والجهات التنفيذية المعنية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات وتحويلها إلى خطوات عملية، بما يسهم في تعزيز خدمات مياه الشرب وتحسين مستوى المعيشة لأهالي وسط سيناء، ودعم جهود الدولة في تعمير سيناء وتحقيق التنمية الشاملة.

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