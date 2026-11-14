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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لابورتا يتحدث عن مستقبل يامال ويحذر من مقارنته بميسي وكرويف

يامال
يامال
إسراء أشرف

منح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، موهبة الفريق الشاب لامين يامال إشادة كبيرة، معتبرًا أنه يمتلك مقومات استثنائية تؤهله لصناعة مسيرة خاصة في عالم كرة القدم، بعيدًا عن الضغوط الناتجة عن مقارنته بأساطير النادي.

وجاءت تصريحات لابورتا، خلال حوار مع صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، على هامش مشاركته في نيويورك بالفعاليات المرتبطة بالذكرى الثالثة ليوهان كرويف.

وتناول رئيس برشلونة الجدل حول وضع يامال في مقارنة مع ليونيل ميسي ويوهان كرويف، موضحًا أن لكل منهما تأثيرًا مختلفًا في تاريخ اللعبة، حيث ترك ميسي بصمة لا تُنسى مع جيله، بينما أحدث كرويف تحولًا كبيرًا في كرة القدم وأعاد تشكيل هوية برشلونة.

وشدد لابورتا على أن يامال لا يحتاج إلى السير على خطى أي منهما، بل يجب منحه المساحة الكافية لصناعة اسمه الخاص وترك بصمته في الملاعب، مؤكدًا أن موهبته تتجاوز مجرد المهارات الفردية.

وقال رئيس النادي الكتالوني، إن ما يلفت انتباهه في يامال ليس قدرته على المراوغة والإبداع داخل الملعب فحسب، وإنما أيضًا طريقة تفكيره واستيعابه للتفاصيل الفنية، رغم أنه لا يزال في سن صغيرة، واصفًا إياه باللاعب العبقري والاستثنائي.

وأبدى لابورتا اعتزازه الكبير بالنجم الشاب، مشيرًا إلى أن فخره به لا يرتبط فقط بما يقدمه من مستويات كروية، بل يمتد إلى شخصيته أيضًا، وهو ما يجعله أكثر قيمة داخل النادي.

وفي سياق آخر، استعاد لابورتا الروابط التاريخية التي تجمع برشلونة بأياكس أمستردام، معتبرًا أن يوهان كرويف كان الشخصية الأبرز في ترسيخ العلاقة بين الناديين، وأن أفكاره لا تزال تشكل جزءًا أساسيًا من هوية الفريق الكتالوني ونهج أكاديمية لا ماسيا.

كما سلط الضوء على التأثير الهولندي في مسيرة برشلونة، مستحضرًا أسماء تدريبية بارزة مثل رينوس ميشيلز ولويس فان جال وفرانك ريكارد ورونالد كومان، إلى جانب مدربين تأثروا بفلسفة النادي وتاريخه، من بينهم بيب جوارديولا ولويس إنريكي وهانز فليك.

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