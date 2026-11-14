شبورة كثيفة تصل لـ الضباب.. وانخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر على الطرق.. الأرصاد تحذر

بين أجواء خريفية مستقرة وسطوع لأشعة الشمس نهارًا، وتحذيرات من شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب خلال الساعات الأولى من الصباح، تواصل حالة الطقس فرض مجموعة من التحديات أمام قائدي السيارات والمواطنين، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة.

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب

الأرصاد

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، غدًا الأحد، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق، خاصة الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت أن الشبورة تبدأ في التكون خلال الفترة من الثانية أو الثالثة فجرًا، وتستمر حتى التاسعة أو العاشرة صباحًا، مشيرة إلى أنها قد تستمر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بالتزامن مع استقرار الأحوال الجوية.

مرتفع جوي وراء استقرار حالة الطقس

وأشارت منار غانم إلى أن البلاد تتأثر حاليًا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وظهور الأجواء المشمسة، مع ضعف فرص تكون السحب المؤثرة، وهو ما يساعد على استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية طوال الأسبوع.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة واحدة، ليسود طقس معتدل مائل للحرارة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الأحد

وكشفت المتنبئ الجوي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 26 درجة مئوية، بينما تتراوح على محافظتي الأقصر وأسوان بين 32 و33 درجة مئوية.

وأضافت أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، لتتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى بين 16 و17 درجة مئوية، وتنخفض إلى نحو 15 درجة بالمدن الجديدة، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال فترات الليل.

فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضحت غانم أنها تظل محدودة على مناطق حلايب وشلاتين، وتكون خفيفة إلى متوسطة، بينما تضعف فرص سقوط الأمطار على باقي أنحاء الجمهورية نتيجة التأثر بامتداد المرتفع الجوي.

وأشارت إلى أن طقس الغد يشهد نشاطًا نسبيًا للرياح، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء، وهو ما قد يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء والليل.

الأرصاد توجه نصائح مهمة لقائدي السيارات

وشددت منار غانم على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، في ظل احتمالات انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة والضباب، مطالبة قائدي المركبات بالقيادة بهدوء، وتشغيل كشافات الشبورة، والالتزام بتعليمات المرور، مع مراعاة الخروج مبكرًا لتجنب التأخر بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

كما نصحت المواطنين بعدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، والحرص على ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وأكدت أن الشبورة المائية من الظواهر الجوية المعتادة خلال فترات الاستقرار، لكنها قد تشكل خطورة كبيرة على حركة المرور، خاصة عندما تصل إلى حد الضباب وتتسبب في انخفاض شديد بمستوى الرؤية الأفقية، ما يستوجب الالتزام بإرشادات السلامة خلال الأيام المقبلة.