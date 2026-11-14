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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا على نظيره مالاوي بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ليواصل الفراعنة عروضهم القوية ويعززوا موقعهم في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية على المستويين الهجومي والفني، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مستغلًا التفوق الواضح في الاستحواذ وصناعة الفرص، ليترجم أفضليته إلى خمسة أهداف منحته انتصارًا مستحقًا.

ناصر ماهر يفتتح خماسية الفراعنة

بدأ منتخب مصر التسجيل مبكرًا عن طريق ناصر ماهر، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة السادسة، ليحتفل بأول أهدافه الدولية بقميص المنتخب الوطني، ويمنح الفراعنة الأفضلية في بداية المواجهة.

https://x.com/beinsports/status/2121320541600583682?s=46&t=QYBualczZA5_qBjCaoCDeg

ولم ينتظر المنتخب المصري طويلًا لتعزيز تقدمه، حيث نجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة العاشرة، ليضع مالاوي تحت ضغط مبكر ويمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة خلال الشوط الأول.

https://x.com/beINSPORTS/status/2121321378959818975/video/1?s=46

واستمرت السيطرة المصرية حتى الدقيقة 39، عندما أطلق محمد هاني تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك المنتخب المالاوي، معلنًا الهدف الثالث للفراعنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

https://x.com/beINSPORTS/status/2121328729867559262/video/1?s=46

محمد صلاح يختتم الخماسية بهدفين

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب مصر محاولاته الهجومية بحثًا عن زيادة حصيلته التهديفية، حتى نجح القائد محمد صلاح في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 84، ليضيف بصمته إلى الانتصار الكبير.

https://x.com/beinsports/status/2121344425724960868?s=46&t=QYBualczZA5_qBjCaoCDeg

وقبل صافرة النهاية، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، حصل حمزة عبد الكريم على ركلة جزاء، تولى محمد صلاح تنفيذها بنجاح، ليحرز الهدف الخامس والثاني له شخصيًا في اللقاء، ويختتم مهرجان أهداف الفراعنة.

https://x.com/beINSPORTS/status/2121347927310307331/video/1?s=46

موعد مباراة مصر ومالاوي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي مجددًا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفراعنة لتكرار الانتصار وحصد ثلاث نقاط جديدة، من أجل مواصلة الانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى البطولة القارية

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