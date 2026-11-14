لميس الحديدي: أطفال غزة يموتون من البرد.. أنقذوا الناس قبل فوات الأوان

طالبت الإعلامية لميس الحديدي الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، لمواجهة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وسوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن أطفالًا باتوا يموتون من البرد، وأن المطلوب هو إنقاذ الأهالي قبل فوات الأوان.

لميس الحديدي تطالب الدول العربية بإرسال خيام وبطاطين إلى غزة

وقالت مقدمة برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة «النهار»، إن رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وتركيا وقطر عقدوا اجتماعًا ثلاثيًا في القاهرة لبحث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، واتفقوا خلاله على استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما ما يتعلق بوقف الاستهدافات الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية، خصوصًا لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أن رؤساء أجهزة الاستخبارات دعوا إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة دون تأجيل لتعزيز التحركات والإسهام في تحقيق السلام، معتبرة أن ما يحدث في غزة يستدعي توجيه نداء عاجل إلى العالم العربي للتحرك ومساعدة الفلسطينيين.

وأشارت الحديدي إلى أن العالم لم يعد يستمع إلى ما يحدث في القطاع، وأصبح «أصم لا يسمع وأعمى لا يرى»، موضحة أن الاهتمام ينصب على أزمات الغاز في بعض الدول، بينما لا تحظى الأزمات الإنسانية في غزة بالاهتمام نفسه، رغم أن الأطفال والنساء والأسر يعيشون تحت الأمطار والرصاص، وسط استمرار الانتهاكات منذ إعلان وقف إطلاق النار في الخامس والعشرين من الشهر.

وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف، وكذلك سقوط الشهداء وعمليات القتل، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، فضلًا عن تعرض القطاع لمنخفض جوي زاد معاناة السكان الذين يواجهون ظروفًا قاسية داخل الخيام.

ودعت الإعلامية الدول العربية إلى استئناف إرسال المساعدات إلى القطاع، كما حدث في بداية الأزمة، ووجهت نداءً إلى دول الخليج وجميع الدول العربية للتحرك العاجل، قائلة إن غزة تحتاج إلى تدخل سريع لإنقاذ سكانها قبل أن يفقدوا حياتهم.

ولفتت إلى وفاة طفل بسبب البرد، مؤكدة أن المشهد أصبح بالغ القسوة، إذ لم يعد الموت ناتجًا عن القصف وحده، بل بات الأطفال يفقدون حياتهم بسبب انخفاض درجات الحرارة والظروف المعيشية الصعبة.

وتحدثت الحديدي عن حجم المعاناة داخل مخيمات النزوح، مشيرة إلى أن ارتفاع منسوب المياه داخل بعض الخيام يصل إلى متر أو متر ونصف، في وقت تعرض فيه القنوات الفضائية هذه المشاهد المأساوية باستمرار، إلا أن تكرارها ربما جعلها تبدو معتادة لدى البعض، رغم أن هناك أشخاصًا يموتون بالفعل داخل القطاع.

وأعربت عن أملها في حدوث انفراجة سياسية، في ظل المشهد السياسي الذي وصفته بالغريب، لكنها أكدت أنها لا تتوقع كثيرًا من إسرائيل ولا تشعر بالتفاؤل تجاه مواقفها، مشددة على أن الأولوية الآن تتمثل في إرسال المساعدات الإنسانية والخيام والبطاطين إلى الفلسطينيين.

واختتمت الحديدي بالتأكيد أن المطلوب هو إنقاذ أهالي غزة من الموت قبل فوات الأوان، قائلة إن الفلسطينيين لا يواجهون خطر القصف فقط، وإنما أصبحوا يموتون من البرد أيضًا، وهو ما يستدعي تحركًا عربيًا عاجلًا لتوفير احتياجاتهم الأساسية وحمايتهم من هذه الظروف القاسية.