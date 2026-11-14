قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أزمة الطيران.. وزير النقل الأمريكي يوجه تحذيرا عاجلا إلى الكونجرس
هشام سليمان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إنشاء متحف لمقتنيات السينما المصرية| فيديو
لأول مرة منذ التأسيس .. حدث تاريخي يخص علم كوريا الشمالية
مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر
مصطفى حسني يتأثر بتلاوة الشيخ عوض الفردي ويقبّل يده في دولة التلاوة
خالد الدرندلي يكشف موعد اختيار المنسق العام الجديد لمنتخب مصر
وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام
دعاء الفجر بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج المستعصية.. ردده بيقين
دون تغيير.. سعر عيار 24 في الصاغة الآن
لميس الحديدي: أطفال غزة يموتون من البرد.. أنقذوا الناس قبل فوات الأوان
قبل عرضه على النواب.. أهداف مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: أطفال غزة يموتون من البرد.. أنقذوا الناس قبل فوات الأوان

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد كمال

طالبت الإعلامية لميس الحديدي الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، لمواجهة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وسوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن أطفالًا باتوا يموتون من البرد، وأن المطلوب هو إنقاذ الأهالي قبل فوات الأوان.

لميس الحديدي تطالب الدول العربية بإرسال خيام وبطاطين إلى غزة

وقالت مقدمة برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة «النهار»، إن رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وتركيا وقطر عقدوا اجتماعًا ثلاثيًا في القاهرة لبحث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، واتفقوا خلاله على استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما ما يتعلق بوقف الاستهدافات الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية، خصوصًا لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أن رؤساء أجهزة الاستخبارات دعوا إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة دون تأجيل لتعزيز التحركات والإسهام في تحقيق السلام، معتبرة أن ما يحدث في غزة يستدعي توجيه نداء عاجل إلى العالم العربي للتحرك ومساعدة الفلسطينيين.

وأشارت الحديدي إلى أن العالم لم يعد يستمع إلى ما يحدث في القطاع، وأصبح «أصم لا يسمع وأعمى لا يرى»، موضحة أن الاهتمام ينصب على أزمات الغاز في بعض الدول، بينما لا تحظى الأزمات الإنسانية في غزة بالاهتمام نفسه، رغم أن الأطفال والنساء والأسر يعيشون تحت الأمطار والرصاص، وسط استمرار الانتهاكات منذ إعلان وقف إطلاق النار في الخامس والعشرين من الشهر.

وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف، وكذلك سقوط الشهداء وعمليات القتل، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، فضلًا عن تعرض القطاع لمنخفض جوي زاد معاناة السكان الذين يواجهون ظروفًا قاسية داخل الخيام.

ودعت الإعلامية الدول العربية إلى استئناف إرسال المساعدات إلى القطاع، كما حدث في بداية الأزمة، ووجهت نداءً إلى دول الخليج وجميع الدول العربية للتحرك العاجل، قائلة إن غزة تحتاج إلى تدخل سريع لإنقاذ سكانها قبل أن يفقدوا حياتهم.

ولفتت إلى وفاة طفل بسبب البرد، مؤكدة أن المشهد أصبح بالغ القسوة، إذ لم يعد الموت ناتجًا عن القصف وحده، بل بات الأطفال يفقدون حياتهم بسبب انخفاض درجات الحرارة والظروف المعيشية الصعبة.

وتحدثت الحديدي عن حجم المعاناة داخل مخيمات النزوح، مشيرة إلى أن ارتفاع منسوب المياه داخل بعض الخيام يصل إلى متر أو متر ونصف، في وقت تعرض فيه القنوات الفضائية هذه المشاهد المأساوية باستمرار، إلا أن تكرارها ربما جعلها تبدو معتادة لدى البعض، رغم أن هناك أشخاصًا يموتون بالفعل داخل القطاع.

وأعربت عن أملها في حدوث انفراجة سياسية، في ظل المشهد السياسي الذي وصفته بالغريب، لكنها أكدت أنها لا تتوقع كثيرًا من إسرائيل ولا تشعر بالتفاؤل تجاه مواقفها، مشددة على أن الأولوية الآن تتمثل في إرسال المساعدات الإنسانية والخيام والبطاطين إلى الفلسطينيين.

واختتمت الحديدي بالتأكيد أن المطلوب هو إنقاذ أهالي غزة من الموت قبل فوات الأوان، قائلة إن الفلسطينيين لا يواجهون خطر القصف فقط، وإنما أصبحوا يموتون من البرد أيضًا، وهو ما يستدعي تحركًا عربيًا عاجلًا لتوفير احتياجاتهم الأساسية وحمايتهم من هذه الظروف القاسية.

غزة لميس الحديدي مساعدات إنسانية أطفال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

داري وزوجته امام السيارة

أشرف داري يهدي زوجته سيارة فارهة.. ويوجه لها رسالة رومانسية| شاهد

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

ترشيحاتنا

قصر ثقافة الاقصر

رباعيات صلاح جاهين.. لقاء أدبي بقصر ثقافة أرمنت بالأقصر

سوق القاهرة السينمائي

اليوم.. انطلاق سوق القاهرة السينمائي بمشاركة أكثر من 22 جهة إنتاج ومؤسسة داعمة

وفاة والدة المايسترو أمير عبد المجيد.. ومصطفى كامل: الله يصبر صديقي العزيز

وفاة والدة المايسترو أمير عبد المجيد.. ومصطفى كامل: الله يرحمها ويصبر صديقي العزيز

بالصور

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد