وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

كشف وزير النقل الأمريكي شون دافي، أن قرار وقف جميع عمليات الإقلاع في المطارات الأمريكية؛ جاء نتيجة عطل في أنظمة الاتصالات، أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال دافي، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»، إن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أصدرت قرار وقف الإقلاع؛ بسبب خلل في الاتصالات طال جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية على مستوى الولايات المتحدة.

وأضاف وزير النقل الأمريكي أن الفنيين التابعين لإدارة الطيران الفيدرالية يجرون تحقيقات؛ للوقوف على طبيعة العطل وأسبابه، والعمل على معالجة المشكلة.

ويأتي ذلك وسط اضطرابات واسعة في حركة الطيران الأمريكية، بعدما تأخرت أو أُلغيت نحو 7 آلاف رحلة جوية، وفقًا لبيانات شركة «FlightAware» المتخصصة في تتبع الرحلات الجوية.