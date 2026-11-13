ضبط عامل اعتدى على طالب بسلاح أبيض وهدده بالإيذاء في التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة باستخدام سلاح أبيض، والتعدي على آخر بالسب وتهديده بالإيذاء بأحد الشوارع في القاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 10 من نوفمبر الجاري، قام أحد الأشخاص «الظاهر بمقطع الفيديو» بالتعدي عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به، بسبب خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه (عامل، مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو؛ واتُخذت الإجراءات القانونية.