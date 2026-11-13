قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن نتحمل التكلفة وحدنا.. هاني سويلم يحسم مسؤولية تنفيذ كباري عبور الأطفال بين الري والمحافظات
وسط التوتر مع إيران| تحركات بحرية أمريكية إسرائيلية.. وقائد الأسطول الخامس يزور تل أبيب
بعد واقعة عبور الأطفال فوق ماسورة مصرف.. وزير الري: أنشأنا كوبري آمن في 27 يومًا
منتخب مصر يهزم مالاوي بخماسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027
محمد صلاح يعادل إنجاز حسام حسن التاريخي ويتقاسم معه صدارة هدافي منتخب مصر
خالد جلال: إيمان الرئيس السيسي بالفن والإبداع غير مسبوق
البنك المركزي: طلبات شراء أذون الخزانة تسجل نموًا 14.031% باستثمارات 114.031 مليار جنيه
شبيهة رنج روفر.. لينك آند كو تكشف عن 900L الرياضية الجديدة| صور
4000 جنيه زيادة لهؤلاء بقرار حكومي.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026
محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في مرمى مالاوي بتصفيات الأمم الإفريقية
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في مدينة جاسك جنوب البلاد
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لحل أزمة الدهابة نموذج لرؤية الدولة في احتواء التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السجيني يطالب بإعادة النظر في رفض طلبات التصالح وتوحيد جهات التعامل مع الملف

أحمد السجيني
أحمد السجيني
إسراء صبري

طالب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في ضوابط رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا ضرورة قصر الرفض على الحالات التي تمثل خطورة حقيقية، مثل المباني التي تهدد سلامتها الإنشائية حياة المواطنين، مع مراجعة المحظورات الأخرى والاستفادة من الدروس السابقة لتيسير إجراءات التصالح.

وأوضح السجيني خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض القيود المرتبطة بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة تسببت في تعطيل إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أهمية الربط بين قانون التصالح وقوانين تقنين وضع اليد، خاصة القانون رقم 168، الذي جاء امتدادًا للتشريعات المنظمة لاسترداد وتقنين أراضي الدولة.

وأكد أن التصالح لا يمثل مستندًا لإثبات الملكية، موضحًا أن المواطن يمكنه تقديم إقرار بشأن تقنين وضع اليد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إجراءات التصالح أمام ملايين الحالات الأخرى المرتبطة بقانون التقنين.

وشدد على ضرورة توحيد الجهات المعنية بملف التصالح وتقليل التشعب الإداري، لافتًا إلى أن تعدد الجهات بين المحليات والزراعة والإسكان والهيئة الهندسية وإدارات التراخيص تسبب في إطالة الإجراءات وفقدان المواطنين الاهتمام باستكمال طلباتهم. واستشهد بتجربة لجنة استرداد أراضي الدولة في إدارة ملف تقنين وضع اليد، مؤكدًا أن توحيد الإدارة وتفعيل المنصات الإلكترونية والتفويض للمحافظين أسهم في تحسين المؤشرات.

وكشف السجيني عن وجود حالات لمواطنين استكملوا جميع إجراءات التصالح، بما في ذلك سداد مقدم الطلب وإجراء المعاينات والمطابقة الفنية وتقدير القيمة النهائية وسداد كامل المبلغ، لكن طلباتهم لا تزال متوقفة بسبب عدم توقيع المحافظ على النموذج النهائي، مطالبًا بضرورة معالجة هذه المشكلة.

ودعا رئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية إلى إعادة تفعيل اجتماعات قياس أثر تطبيق قانون التصالح بصورة دورية، ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمحافظات، مؤكدًا أن الأرقام والنتائج الفعلية كفيلة بكشف أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، بما يسهم في تسريع إنهاء الملف وتحقيق استفادة المواطنين.

مخالفات البناء أحمد السجيني منظومة العمران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

ارشيفيه

استئصال ورم غضروفي خبيث بالفك السفلي لمستشفى شربين بالدقهلية.. التفاصيل الكاملة

صورة أرشيفية

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه| تحذير شديد للتجار من مخالفة أسعار السلع ومواصفاتها

صالون أحمد عبد المعطي حجازي

الملاح التائه.. صالون أحمد عبد المعطي حجازي يستعيد تجربة علي محمود طه الشعرية

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد