تكريم استثنائي للأسطورة.. منتخب البرتغال يحتفي بكريستيانو رونالدو

يستعد المنتخب البرتغالي لتكريم قائده التاريخي كريستيانو رونالدو، خلال المواجهة المرتقبة أمام منتخب الدنمارك، والمقرر إقامتها غدًا، في لفتة تقديرية لمسيرة النجم البرتغالي وما قدمه لكرة القدم ومنتخب بلاده.

ومن المقرر أن يدخل جميع لاعبي منتخب البرتغال إلى أرض الملعب وهم يرتدون القميص رقم 7، الذي ارتبط باسم كريستيانو رونالدو على مدار مسيرته الكروية، ليكون التكريم بمثابة رسالة تقدير للأسطورة البرتغالية.

كما يتضمن برنامج التكريم تحية خاصة لرونالدو، مع توقف المباراة في الدقيقة السابعة، لإتاحة الفرصة للجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية للتعبير عن تقديرهم لمسيرة قائد البرتغال السابق.

وبحسب صحيفة «دياريو دي نوتيسياس» البرتغالية، جاءت هذه المبادرة بعد مشاورات بين قادة المنتخب، وفي مقدمتهم برونو فيرنانديز وبرناردو سيلفا وروبن دياز، إلى جانب مسؤولي الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

ويأتي هذا التكريم عقب إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، منهيا مسيرة امتدت لأكثر من 23 عامًا بقميص منتخب البرتغال، خاض خلالها 234 مباراة دولية، سجل فيها 146 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب.

وكان رونالدو قاد منتخب بلاده لتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، ودوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، ليترك إرثًا استثنائيًا في تاريخ الكرة البرتغالية.