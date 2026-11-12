لا أحد يقترب منه.. رونالدو يحطم رقمًا تاريخيًا على إنستجرام

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أصبح أول شخص في التاريخ يصل إلى حاجز 680 مليون متابع عبر منصة «إنستجرام».

ويؤكد هذا الرقم الضخم الشعبية العالمية التي يتمتع بها رونالدو، بعدما تجاوز عدد متابعيه مئات الملايين، ليظل صاحب الحساب الشخصي الأكثر متابعة على مستوى العالم عبر المنصة.

وبحسب الإحصائيات، يعادل عدد متابعي النجم البرتغالي نحو 8.2% من إجمالي سكان العالم، في رقم يعكس حجم جماهيريته وتأثيره الكبير خارج المستطيل الأخضر.

ولا يتفوق على رونالدو في عدد المتابعين سوى الحساب الرسمي لمنصة إنستجرام نفسها، بينما يأتي ليونيل ميسي في المركز الثاني بين الشخصيات، بأكثر من 517 مليون متابع.

ويواصل رونالدو استثمار شعبيته الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.