وائل القباني يدافع عن حسام حسن: فرض شخصيته على كل لاعبي المنتخب

تساءل وائل القباني، نجم الزمالك السابق، عن الأسباب التي أدت إلى رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن المدير الفني السابق نجح في بناء شخصية قوية للفراعنة، وفرض حالة من الالتزام والانضباط داخل صفوف المنتخب.

وقال القباني، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه حتى الآن لا يعرف أسباب رحيل حسام حسن، متسائلًا عن كيفية الاستغناء عن مدرب حقق نجاحًا على مستوى الأداء، وقاد المنتخب في كأس العالم، ونجح في بناء شخصية قوية للفريق لم تظهر منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن حسام حسن استطاع فرض شخصيته على جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن أزمة اللاعب المصري تكمن في عدم تقبله للالتزام والانضباط، خاصة عندما يفرض المدير الفني نظامًا صارمًا داخل الفريق.

وأوضح أن بعض اللاعبين لا يفضلون الالتزام بالمواعيد والتعليمات، ويرغبون في الحصول على مساحة أكبر من الحرية، وهو ما يجعلهم يشعرون بالضيق عندما يطالبهم المدرب بالانضباط.

وشدد القباني على ضرورة وجود الالتزام والعدالة بين جميع اللاعبين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمدرب هو تحقيق النجاح، وهو ما يتطلب تطبيق نظام واضح على الجميع دون استثناء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الفني هو المسؤول عن قيادة الفريق واتخاذ القرارات، وليس اللاعبون، مشددًا على أنه لا يصح أن تسير الأمور داخل المنتخب وفقًا لأهواء اللاعبين أو رغباتهم الشخصية.